La manera más fácil de fotografiar el eclipse solar en España es esta app de cámara para el móvil que lo hace todo

El próximo 12 de agosto se producirá un eclipse de sol que se podrá ver en España, y evidentemente, millones de personas están pensando en la mejor manera de capturarlo con la cámara que ya tienen, la del móvil.

Sin embargo, no es tan sencillo como apuntar al sol y disparar; de hecho, si hacemos eso podemos dañar el sensor de la cámara de nuestro móvil, además de que en primer lugar deberíamos acordarnos de ponernos unas gafas solares certificadas para proteger nuestra vista, lo que puede hacer difícil controlar la pantalla del móvil.

La solución puede estar en Solar Snap, una app creada por un fabricante de gafas solares, American Paper Optics, que está especialmente diseñada para capturar eclipses solares con una gran cantidad de funciones y ayudas.

Solar Snap ha nacido bajo la dirección del astrónomo Doug Duncan, quien formó parte del proyecto científico del Telescopio Espacial Hubble, con el objetivo de democratizar la astrofotografía solar para que cualquiera pueda obtener buenas imágenes de los eclipses.

El gran problema de tomar una fotografía del sol con un móvil es que la mayoría de las aplicaciones de cámara sobreexponen la imagen automáticamente al apuntar al eclipse, obteniendo únicamente la fotografía de una masa blanca que es totalmente inútil.

Solar Snap se encarga de ajustar automáticamente la exposición, además de incluir funcionalidades específicas para facilitar la captura de imágenes y la observación del eclipse.

Por ejemplo, la propia app tiene integrada una simulación del eclipse que funciona sin conexión a Internet y calcula, usando datos de la NASA, cómo va a evolucionar el eclipse y cuándo ocurrirán sus momentos clave, como la aparición de bandas de sombra, el efecto de anillo de diamante, y el inicio y el final de la totalidad.

La app Solar Snap para capturar el eclipse American Paper Optics El Androide Libre

De esta manera, no tenemos que mirar otras apps o conseguir una conexión decente a Internet, ya que la propia app nos indicará en qué momento del eclipse estamos fijándonos en la parte superior, donde se mostrará una barra de progreso con los siguientes pasos del fenómeno. También se incluye un mapa interactivo y un listado de estadísticas del eclipse.

La interfaz ha sido diseñada para que sea posible usarla con las gafas puestas para evitar que nos las quitemos y miremos al sol directamente por error.

Entonces podremos localizar el sol usando únicamente la pantalla del móvil y ajustar el enfoque, el zoom y la exposición, o dejar que la app configure automáticamente la captura.

Una de las mejores funciones es la posibilidad de dejar el móvil montado en un trípode y activar el modo especial para capturar la totalidad. De esta manera, podemos centrarnos en disfrutar del eclipse mientras dejamos que la app capture el fenómeno de manera automática.

Solar Snap ofrece filtros para hacer fotos del eclipse con el móvil American Paper Optics El Androide Libre

Como hemos dicho, debemos asegurarnos de poner un filtro solar en la cámara del móvil para no dañar el sensor, ya que no vale poner unas gafas de sol ni cristales ahumados, por lo que debemos comprarlos antes de usar esta app de cámara.

La propia compañía ofrece filtros para el móvil; lamentablemente, la tienda los envía desde los EEUU en un pack con unas gafas solares y acceso a la app, por lo que es poco probable que nos llegue a tiempo si los pedimos ahora. Pero otros filtros para cámara de móvil también deberían funcionar.