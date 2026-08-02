Esta es la aplicación gratuita y sin publicidad que todo usuario de Android debería tener antes de realizar un viaje en avión

Montaje de un avón y la app Aviate Aviate El Androide Libre

Los usuarios de iPhone que suelen coger muchos vuelos hablan maravillas de Flighty. Es una app perfecta para estar informado de los cambios en el mismo, tener mapas de aeropuertos, etc. Sin embargo, no está en Android.

Hasta ahora no había ninguna alternativa similar, pero por fin Aviate ha dejado atrás su fase de pruebas. La aplicación de seguimiento de vuelos para Android acaba de lanzar oficialmente su versión 1.0 en Google Play.

El proyecto nació en enero de 2025 como un simple escáner de tarjetas de embarque. Año y medio después se ha convertido en un compañero de viaje completo, construido con la ayuda de más de 1.000 usuarios que probaron la app antes de su lanzamiento.

Durante ese periodo de pruebas se registraron más de 10.000 vuelos y se recibieron cerca de 400 informes de errores y sugerencias. Todo ese material sirvió para pulir funciones clave como la importación de historiales, la gestión de husos horarios o la búsqueda de aeropuertos.

Los responsables de Aviate explican que muchas decisiones cambiaron gracias a esa comunidad. Se probaron predicciones de retrasos basadas en inteligencia artificial, pero los usuarios preferían siempre los datos oficiales antes que una estimación automática.

Por eso la app solo muestra una puerta de embarque calculada cuando todavía no existe una confirmación oficial. En cuanto la aerolínea publica el dato real, la predicción desaparece automáticamente.

También se descartó incluir un apartado de gastos de viaje. El equipo prefirió mantener una interfaz limpia inspirada en Material 3 antes que sumar funciones que complicaran la experiencia.

Interfaz de la app Aviate El Androide Libre

Aviate organiza el viaje en tres fases diferenciadas. Antes de volar permite añadir el vuelo por número, escanear la tarjeta de embarque o importar reservas anteriores, con espacio para pasajeros, asientos, documentos y listas de tareas.

El día del viaje la aplicación muestra la puerta, la terminal, el retraso, el avión y el tiempo en el aeropuerto de origen y destino. Los usuarios de dispositivos Samsung compatibles pueden además fijar el vuelo en la Now Bar para consultarlo sin abrir la app.

Tras aterrizar entra en juego Aviate Passport, un historial que convierte los vuelos pasados en mapas de rutas, estadísticas por aeropuerto y país, y resúmenes anuales. Los viajes también se pueden compartir con otros usuarios o mediante un enlace y un código QR.

Gran parte de estas funciones son gratuitas y no incluyen publicidad. El seguimiento básico de vuelos, el almacenamiento de tarjetas de embarque, los checklists, los widgets y la sincronización con el calendario están disponibles sin coste.

Aplicación en un móvil Android Aviate El Androide Libre

Aviate Pro añade funciones pensadas para quienes vuelan con frecuencia. Entre ellas están las alertas en tiempo real, los enlaces públicos de viaje, los mapas interiores de aeropuertos y el seguimiento del avión entrante antes de que llegue a la puerta.

Para celebrar el lanzamiento, los primeros usuarios que participaron en las pruebas reciben un 35% de descuento en la versión Lifetime de Pro. Quienes se unan ahora como usuarios tempranos tendrán un 20% de descuento hasta el 31 de agosto de 2026. Más adelante se lanzará una versión para los usuarios de iPhone.