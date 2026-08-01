Si tu coche no tiene Android Auto, esta es la app que buscas: convierte tu teléfono móvil en un sistema que lo emula

Android Auto, junto con Apple CarPlay, se ha convertido en una de esas funciones que la mayoría de españoles quiere en su coche, ya sea cuando va a comprar uno nuevo o en el actual.

Y no es para menos, por la cantidad de funciones que tiene, pese a su simplicidad, y lo que ayuda a gestionar el móvil mientras conducimos, merece la pena.

Pero si no tenemos una pantalla con esa función, ni queremos comprar una, siempre podemos usar un móvil viejo contando con una aplicación especial, que podemos comprar en la Google Play Store.

La idea es convertir un dispositivo antiguo en un aparato en el que proyectar nuestro móvil actual mediante Android Auto.

Para ello hemos de anclar el viejo móvil al salpicadero con un soporte adecuado, uno que no nos tape la vista para no llevarnos una multa.

HRU El Androide Libre

Luego conectamos el cable de carga al mechero o a algún puerto USB del coche, porque Android Auto consume bastante energía, y luego ejecutamos la aplicación Headunit Reloaded Emulator HUR.

Se puede conectar el móvil viejo al nuevo por cable o por WiFi, usando la aplicación WiFi Launcher. Además, es incluso posible usar Headunit Reloaded Emulator HUR en nuestro móvil.

HRU El Androide Libre

Esto permite usar nuestro teléfono principal pero con la interfaz de Android Auto, lo que lo hace más cómodo y seguro a la hora de conducir.

No es una aplicación gratuita, ya que cuesta 4,89 euros, pero merece mucho la pena pagar ese precio por tener una experiencia de Android Auto en un coche que no lo tiene.

Además, si queremos confirmar que funciona perfectamente podemos comprarla, configurarla y probarla y, en caso de que no nos convenza, podemos devolverla sin problemas.

Una alternativa a esta aplicación es AutoZen, que funciona de manera similar. En este caso es el propio móvil el que servirá de pantalla con Android Auto.

AutoZen El Androide Libre

Eso sí, es una app más cara, que tiene versión de pruebas pero que requiere o una suscripción mensual o un pago único algo elevado para este tipo de aplicaciones, de unos 15 dólares.

Con todo, si le vamos a dar uso diario puede ser una buena compra, máxime cuando nos permite controlar la navegación, la reproducción multimedia de la app que elijamos, etc.

Al igual que en el otro caso, lo mejor es conectar el móvil al cargador del coche ya que estas apps demandan mucha energía.