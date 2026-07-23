WhatsApp va a cambiar para siempre: planea reemplazar el PIN de la verificación en dos pasos con una contraseña

WhatsApp está preparando más cambios. Tras los emojis personalizados para las reacciones y la opción para avisarte del cumpleaños de tus contactos, la aplicación de Meta planea reemplazar el PIN de la verificación en dos pasos con una contraseña.

Según una el portal especializado WABetaInfo, WhatsApp está trabajando en una reestructuración de su sistema de verificación en dos pasos para Android, donde el clásico código numérico de seis dígitos cederá su lugar a una contraseña completa compuesta por letras, números y una mayor longitud.

Los primeros indicios de esta novedad aparecieron en versiones de prueba anteriores de la aplicación (en concreto, la beta 2.26.7.8 para Android), donde se barajaba la idea de añadir una contraseña como una capa de seguridad adicional al PIN ya existente.

En aquel momento, la clave requería entre 6 y 20 caracteres y la inclusión obligatoria de al menos una letra y un número, aunque el mecanismo de integración entre ambos métodos no estaba del todo definido.

Sin embargo, la situación ha evolucionado. De acuerdo con la filtración tras el análisis de la actualización beta 2.26.29.4 disponible en Google Play Store, la compañía ha optado por simplificar la experiencia: en lugar de sumar dos barreras distintas, la intención actual pasa por sustituir el PIN por completo mediante una contraseña mixta.

La diferencia técnica entre ambos sistemas es considerable en términos de ciberseguridad. El PIN actual se limita a una combinación de seis dígitos numéricos, lo que acota las posibilidades a un número finito de valores relativamente predecibles.

Por el contrario, al permitir el uso de caracteres alfanuméricos y una extensión superior, las combinaciones posibles se multiplican exponencialmente.

La contraseña que reemplazará al PIN de verificación en WhatsApp. WABetaInfo El Androide Libre

Esta complejidad adicional busca consolidar la segunda línea de defensa de la cuenta.

En el hipotético caso de que un atacante lograra interceptar el código de verificación enviado por SMS al registrar el número de teléfono, tropezaría con una clave alfanumérica sensiblemente más difícil de adivinar o descifrar mediante ataques de fuerza bruta.

Para la base de usuarios que ya utiliza la verificación en dos pasos, el cambio no supondrá una ruptura abrupta.

Aunque Meta no ha detallado cómo se ejecutará la migración, lo habitual en estos despliegues es que la propia aplicación notifique y guíe paso a paso a los usuarios para realizar la actualización de su código de seguridad.

Por otra parte, la función mantendrá su naturaleza opcional.

Quienes prefieran no activar este parámetro de seguridad podrán seguir utilizando el servicio sin cambios, ya que la modificación altera la naturaleza del código, pero no la estructura general del servicio.

Al tratarse de una característica en fase temprana de desarrollo dentro del programa beta de Android, la herramienta aún no está disponible para los probadores.

WhatsApp no ha confirmado fechas para un hipotético despliegue global e incluso existe la posibilidad de que sufra modificaciones antes de llegar a la versión estable de la aplicación.