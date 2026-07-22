WhatsApp va a cambiar para siempre: ya prueba las reacciones con emojis personalizados en Android

WhatsApp sigue trabajando en mejoras que cambiarán la experiencia de uso. Tras conocer que la app tiene en mente una función para avisarte cuándo es el cumpleaños de tus contactos o los nombres de usuario, ahora apunta a los emojis de las reacciones.

La popular aplicación de mensajería se encuentra actualmente trabajando en una opción que permitirá a los usuarios reemplazar los emojis predeterminados en la bandeja de reacciones en Android, según apunta el medio WABetaInfo.

De esta manera, en lugar de los seis emoticonos que WhatsApp selecciona automáticamente, los usuarios podrán elegir los que más les gusten o se adapten a ellos.

¿Cómo funciona?

La nueva función de WhatsApp se ha encontrado en la versión beta de la app para Android, concretamente la 2.26.29.3 y actualmente se encuentra disponible para pocos usuarios, aunque se espera que llegue más tarde al resto de usuarios de la beta.

En la actualidad, los usuarios pueden reaccionar a los mensajes manteniéndolos pulsados hasta que aparece la bandeja con 6 emojis por defecto; y al tocar uno de ellos se envía la reacción al instante.

Si ninguna de las seis opciones resulta adecuada, es posible tocar el icono '+' para desplegar el teclado completo de emojis y seleccionar cualquier otro. La reacción se muestra justo debajo del mensaje y queda visible para todos los participantes de la conversación.

Los emoticonos predeterminados son los mismos para todos los usuarios, pero ahora WhatsApp está desarrollando una función que permitirá reemplazarlos por los que se prefieran.

Para ello, la app de mensajería está creando una sección dedicada donde los usuarios podrán gestionar la bandeja de reacciones y en la que seleccionar los 6 emojis predeterminados y reemplazarlos fácilmente con un solo toque.

Cada espacio de la bandeja admite un emoji distinto, que el usuario puede modificar tantas veces como quiera. De este modo, la bandeja de reacciones reflejará siempre el emoji seleccionado. Además, es posible actualizarla en cualquier momento, lo que permite ajustarla fácilmente si se prefiere otro.

Reacciones con emojis personalizados en WhatsApp. WABetaInfo El Androide Libre

Los seis emojis predefinidos cubren las reacciones más habituales, pero no siempre encajan en todos los contextos. Por ejemplo, quienes utilizan WhatsApp en un entorno laboral pueden inclinarse por opciones más neutras o profesionales que las que vienen por defecto.

En cambio, quienes lo usan principalmente con familiares o amigos pueden preferir emojis más acordes a ese tipo de conversación. La bandeja actual, sin embargo, obliga a todos a recurrir a las mismas seis alternativas, pese a que el teclado completo evidencia que existen muchas más.

Una bandeja personalizable acaba con esta limitación y ofrece la posibilidad de acceder rápidamente a las reacciones que se utilizan con mayor frecuencia.

La personalización de la bandeja de reacciones formará parte de WhatsApp Plus, el plan de suscripción de la plataforma. Esta función se sumará a otras ya incluidas, como los temas, iconos personalizados, stickers premium o la posibilidad de fijar más chats, con el objetivo de hacer más atractivo el servicio de pago.

En línea con el enfoque de personalización de WhatsApp Plus, las reacciones con emojis configurables permitirán adaptar la app a los hábitos de cada usuario. Así, será posible acceder más rápido a los emojis más utilizados sin tener que abrir el teclado completo, mejorando la experiencia en conversaciones frecuentes.