Así es Macadam, el 'duolingo' español que te recompensa por caminar a diario y que busca combatir el sedentarismo

El sedentarismo es una de las grandes lacras de la sociedad española. A grandes rasgos, según diferentes estudios, en torno a cuatro de cada diez adultos presentan conductas sedentarias, una dinámica que va a más en verano al tener más tiempo libre para descansar.

Es por eso que ha llegado Macadam, una aplicación que recompensa a sus usuarios por caminar y que ya supera los 15 millones de usuarios.

Ahora, para ir un paso más allá ha presentado SloMo, una funcionalidad que introduce un sistema de niveles basado en puntos de experiencia, así como un compañero virtual que anima a retarse cada día.

Un lanzamiento que coincide con el verano, una época en la que el uso de las aplicaciones de actividad física suele disminuir debido al cambio de rutinas y las vacaciones.

La principal novedad es que, por primera vez, todas las actividades realizadas dentro de la aplicación alimentan un mismo sistema de niveles. Los pasos, los retos diarios, las rachas y las demás funcionalidades permiten acumular experiencia, subir de nivel o desbloquear recompensas.

La experiencia de SloMo no es un entrenador ni un asistente personal. La aplicación ha desarrollado a un divertido personaje perezoso, con ese punto desafiante, para que salgas a andar.

SlowMo de Macadam Macadam

Cuanto más se mueve el usuario, más obliga a avanzar a SloMo y más progresa dentro de la aplicación.

El nuevo sistema se estructura en diez niveles y premia la constancia por encima del rendimiento. El objetivo no es caminar más que nadie, sino mantener el hábito día tras día. "Cada paso, desafío o reto diario suma experiencia y acerca a los usuarios a nuevas recompensas", explica la empresa en un comunicado.

Fundada en 2022 en Barcelona por tres emprendedores franceses, Macadam es una app gratuita que recompensa por caminar y que ya cuenta con más de 14 millones de usuarios en 51 países.

A través de un sistema de gamificación y beneficios tangibles, como dinero, tarjetas regalo, descuentos o donaciones solidarias, la plataforma convierte el movimiento cotidiano en un incentivo real para salir, caminar y reconectar con el entorno.

"Con SloMo queríamos hacer que la actividad física fuera más divertida y accesible. En lugar de generar presión, hemos preferido convertir la falta de motivación en un juego y celebrar cada pequeño paso", explica Diane Vey, directora de comunicación de Macadam.

Quien apunta que apuestan por la simplicidad y la accesibilidad, sin necesidad de equipamiento ni suscripciones. Más que contar pasos, propone una experiencia compartida que combina bienestar, motivación y comunidad, con el objetivo de contribuir a una sociedad más activa y saludable.