Ya puedes consultar las acciones y cotizaciones de las empresas desde la red social X e incluso puedes comentarlas

La salida a bolsa de SpaceX ha sido una de las más esperadas de los últimos años,a la espera de cómo será la de OpenAI y la de Anthropic. La respuesta de los mercados fue muy favorable, con subidas de dos dígitos, aunque poco a poco el ánimo inversor se ha enfriado.

Y aprovechando el momento, la red social del mismo dueño, X, ha actualizado su interfaz para incluir la visualización en tiempo real de acciones, simplemente mencionándolas como se mencionan a los usuarios.

Eso sí, en este caso hay que usar el símbolo del dólar en vez de la arroba. Y luego poner el nombre de la empresa o de la acción, lo que abrirá un recuadro en el que podremos verla y también adjuntarla en un mensaje.

Este adjunto, similar a las fotos o vídeos, se puede hacer de forma compacta o de forma extendida, para ver más datos sobre la acción en concreto.

El gráfico en concreto, cuando se expande, nos permite ver la cotización de la empresa en tiempo real, y también los períodos pasados, de un día, una semana, un mes, un año o todo el tiempo que la empresa ha estado cotizada.

De esta forma es sencillo hacer publicaciones mencionando a la compañía y a la acción si queremos hacer alguna referencia a la misma. Y en X ahora hay muchos perfiles de inversión que lo agradecerán.

Y no es la única novedad en la red social dirigida por Nikita Bier. El ejecutivo ha anunciado que se han tomado nuevas medidas para minimizar el número de mensajes que no son más que refrito de mensajes virales de otro momento.

Acciones en X Álvarez del Vayo El Androide Libre

Y es que este se está convirtiendo en un verdadero problema para X, porque cada vez se ven más vídeos virales repetidos y mensajes que sólo buscan la interacción para poder sacar dinero gracias al programa premium de la red. Incluso el mismísimo Mr Beast ha caído en esta serie de acciones.

Muchos perfiles con un gran número de seguidores utilizaban tácticas de plagio automatizado para inflar sus estadísticas de interacción de forma fraudulenta. Mediante este método captaban la atención de la audiencia para desviar los fondos del programa de monetización oficial.

La plataforma ha detectado alrededor de 1,5 millones de mensajes duplicados en los últimos meses mediante sus sistemas automatizados. Los infractores copiaban textos de perfiles pequeños y también modificaban vídeos ajenos para evitar los filtros tradicionales.

Para solucionar este problema se ha recurrido al modelo de inteligencia artificial Grok dentro de la infraestructura interna. Esta tecnología permite identificar el material copiado de manera tres veces más rápida que las herramientas previas.

El plan establecido estipula que las impresiones generadas por publicaciones plagiadas se asignarán en su totalidad al autor original del mensaje. Gracias a esta decisión económica más de un millón de dólares en pagos serán redistribuidos a los creadores legítimos.

Los responsables del servicio han indicado que las cuentas reincidentes sufrirán penalizaciones que podrían acabar en la pérdida completa de sus ingresos. El programa de reparto de beneficios excluirá de forma definitiva a quienes utilicen estas malas artes digitales.

La empresa también perseguirá activamente las conductas diseñadas para forzar la interacción artificial mediante peticiones masivas de seguimiento o respuestas vacías. Los perfiles que basan su actividad en la pura agregación de contenidos verán mermados sus dividendos de forma drástica.

Desde la dirección de producto se sugiere que los usuarios empleen de manera habitual las funciones nativas para citar o compartir vídeos. Estas herramientas garantizan que el crédito y el rendimiento económico se queden en la cuenta que generó la idea original.

La corporación mantendrá una vigilancia constante y no descarta aplicar la suspensión permanente de aquellas cuentas que muestren una actitud evasiva recurrente.