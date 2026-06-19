Google por fin ha decidido eliminar una de las limitaciones históricas más absurdas de su aplicación de Calendario

En España hay algunas apps de Google que se usan y son muy conocidas, como Google Maps o Gmail y otras que, aunque también se usan mucho, pasan más desapercibidas.

Una de estas últimas es la app de Calendario. Los usuarios de esta app han visto cómo llegaba, por fin, una de las funciones más esperadas, y más sencillas, a la aplicación.

Google ha decidido romper sus antiguos límites para ofrecer una flexibilidad estética sin precedentes. Simplemente han añadido más colores a la hora de personalizar los eventos en el calendario.

Hasta este momento, la plataforma solo permitía organizar los compromisos diarios mediante una selección fija de 11 tonalidades básicas. Esta restricción obligaba a muchas personas a repetir tonalidades para eventos de naturalezas completamente diferentes dentro de sus agendas.

La nueva actualización introduce un cambio sustancial que modifica por completo la manera de ordenar visualmente las semanas. A partir de ahora, la herramienta permite seleccionar hasta 200 colores diferentes para asignar de forma individual a cada cita.

Esta esperada novedad responde de forma directa a las múltiples peticiones que la comunidad llevaba haciendo desde hace bastantes años. Tanto los profesionales que usan el ecosistema de trabajo corporativo como los usuarios particulares encontrarán una utilidad inmediata en esta mejora.

La interfaz web y las aplicaciones móviles oficiales para sistemas operativos iOS y Android integrarán esta función de manera simultánea. Además, los desarrolladores que trabajan con la API externa del calendario también dispondrán de acceso completo a esta nueva paleta expandida.

Interfaz de la app de calendario El Androide Libre

El sistema mantendrá una base inicial de 24 colores predeterminados listos para ser seleccionados con un solo clic. Sin embargo, la verdadera novedad se encuentra en la versión de escritorio, donde se habilita un selector completo basado en código RGB.

Esta barra de herramientas permite a cada usuario introducir coordenadas numéricas exactas para dar con el tono preciso que busca. Gracias a esta incorporación, será posible coordinar la estética corporativa de la empresa con los bloques horarios del día a día.

Los administradores de los sistemas informáticos empresariales no tendrán que realizar ninguna configuración manual para activar esta característica. El cambio se desplegará de forma automática en todas las cuentas y estará activado de manera predeterminada para el usuario final.

Aquellas organizaciones que se encuentren en el grupo de lanzamiento rápido empezaron a ver la novedad desde el pasado 17 de junio. Para este conjunto de cuentas se ha establecido un periodo de distribución extendido que podría superar los 15 habituales.

Colores del calendario El Androide Libre

Por otro lado, los dominios asignados al calendario de lanzamiento programado verán la función a partir del próximo 29 de junio. Este despliegue paulatino asegura que la infraestructura técnica soporte la demanda de millones de modificaciones simultáneas a nivel global.

La sincronización entre dispositivos mantendrá la fidelidad de las tonalidades elegidas sin importar dónde se consulte la información. Tanto al revisar el teléfono en movimiento como al trabajo frente al monitor, la experiencia de usuario se mantendrá totalmente unificada.

Solo queda esperar a que el despliegue concluya a principios de julio para que la totalidad de la comunidad disfrute la actualización. La evolución del calendario sigue su curso mediante mejoras centradas en el control y la comodidad de todos sus usuarios mundiales.