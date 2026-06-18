WhatsApp cambia para siempre la forma de grabar audios: esta es la nueva función que vas a querer activar ya

España se encuentra entre los países donde más mensajes de voz se envían diariamente a través de los teléfonos móviles. La aplicación de mensajería más utilizada del planeta, WhatsApp, prepara una actualización importante orientada a agilizar esta función.

Los desarrolladores de la plataforma están diseñando una nueva herramienta para la pantalla de inicio de los dispositivos Android. El elemento consistirá en un acceso directo específico que permitirá registrar grabaciones de audio sin necesidad de navegar de forma manual por los menús.

Esta opción se encuentra actualmente en fase de preparación interna y no ha llegado todavía a los usuarios generales. La información proviene de los análisis realizados a los códigos de las versiones de prueba del sistema operativo de Google.

Hasta la fecha, para mandar un audio es indispensable desbloquear el terminal y buscar la conversación concreta dentro de la lista. El nuevo añadido pretende eliminar estos pasos intermedios ofreciendo una alternativa de pulsación inmediata desde el escritorio.

El tamaño inicial asignado en la interfaz para este control será de 3x1. Los usuarios que lo deseen podrán modificar estas dimensiones arrastrando los bordes del recuadro según sus preferencias estéticas.

Al pulsar sobre este componente del escritorio, el teléfono comenzará a capturar el sonido ambiente de forma automática. Una vez finalizada la grabación, el sistema abrirá un menú para decidir el destinatario de la nota.

Esta pantalla de selección permitirá enviar el mismo archivo de sonido a un contacto individual o a varios miembros a la vez. De este modo, se evita la tarea posterior de reenviar los mensajes de voz de un chat a otro.

Widget de WhatsApp El Androide Libre

La utilidad no se limitará únicamente a los chats privados o a los grupos de conversación habituales. El archivo de audio resultante también podrá compartirse directamente en la sección dedicada a las actualizaciones de estado.

La compañía propietaria de la aplicación lleva tiempo incrementando las funciones accesibles desde el exterior del programa. Hace pocas semanas descubrimos otro elemento diseñado para comprobar las novedades de los contactos directamente en la pantalla principal.

Esa otra utilidad paralela utiliza un algoritmo de ordenación interna para priorizar a las personas con las que más se interactúa. Combinando ambas herramientas, los desarrolladores buscan que las tareas recurrentes se realicen en el menor tiempo posible.

Pero la función de hoy es especialmente importante porque las grabaciones de voz se han consolidado como una de las herramientas de comunicación cotidianas más potentes del entorno digital.

Muchas personas prefieren hablar directamente a sus dispositivos en lugar de redactar largos textos en los teclados virtuales de los móviles.

El proceso actual para gestionar estos sonidos consume valiosos segundos si se repite docenas de veces a lo largo de una jornada. La optimización del tiempo parece ser el motivo principal por el cual se están implementando estas variaciones en la experiencia de uso.