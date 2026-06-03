Google da una lección a los estafadores: este es el nuevo sistema para saber si quien te llama es realmente tu madre

Google ha presentado una nueva protección móvil diseñada para frenar las llamadas fraudulentas de suplantación de identidad. La empresa tecnológica ha anunciado el lanzamiento global de un sistema de detección de llamadas falsas que operará directamente dentro de su aplicación de Teléfono.

Esta nueva herramienta busca combatir de forma directa una de las tácticas más dañinas utilizadas por los delincuentes en la actualidad. Los estafadores suelen modificar el identificador de llamadas para que en las pantallas de las víctimas aparezca el nombre de un ser querido o de un contacto de total confianza.

Para solucionar este problema de raíz, la nueva función de Android utiliza un método de verificación invisible que actúa en tiempo real durante la llamada. El sistema se activa de manera automática cuando tanto el emisor como el receptor utilizan la aplicación oficial de teléfono desarrollada por la compañía estadounidense.

El funcionamiento técnico se basa en un saludo digital sumamente rápido que se produce apenas suena el dispositivo telefónico. El teléfono del contacto que está llamando emite una señal de confirmación silenciosa que viaja directamente hacia el terminal que recibe la comunicación.

Este intercambio de datos permite comprobar al instante si el teléfono de origen pertenece verdaderamente a la persona registrada en la agenda del usuario. En caso de que un criminal intente suplantar el número telefónico, esa señal de confirmación obligatoria no estará presente en la comunicación inicial.

Al percatarse de la ausencia de dicha señal, el dispositivo móvil del receptor realiza de manera automática una segunda comprobación de seguridad. El terminal envía una consulta rápida al dispositivo auténtico del contacto para verificar si realmente está realizando una llamada en ese preciso instante.

Si el dispositivo real del contacto responde de forma negativa, la pantalla del usuario mostrará una alerta visual de advertencia muy clara. La notificación aconsejará colgar la comunicación de manera inmediata para evitar caer en engaños financieros o en el robo de datos confidenciales.

Esta tecnología ofrece una capa de protección sumamente necesaria frente al auge de la clonación de voz mediante sistemas informáticos avanzados. Los delincuentes ya no solo manipulan los números telefónicos, sino que también imitan el tono de voz de familiares para generar situaciones de urgencia falsas.

Toda la infraestructura de este sistema de seguridad se apoya firmemente en la tecnología de Servicios de Comunicación Enriquecida, conocida habitualmente por sus siglas en inglés RCS. Al utilizar este canal de comunicación moderno, el proceso cuenta con un cifrado de extremo a extremo que garantiza la total confidencialidad.

La privacidad de los usuarios se mantiene intacta debido a que ninguna empresa externa o intermediaria puede interceptar el saludo digital de verificación. Las consultas se realizan directamente entre los dos terminales involucrados, protegiendo así la intimidad de las conversaciones cotidianas de la población.

Google ha confirmado que la distribución de esta herramienta comenzará de manera global a lo largo de este mismo mes. Los primeros dispositivos en recibir la actualización de seguridad serán los teléfonos de la gama Pixel, expandiéndose paulatinamente al resto de modelos.

La función estará disponible para todos aquellos terminales que cuenten con el sistema operativo Android 12 o versiones posteriores. Dado que la aplicación de teléfono nativa ya viene preinstalada en la gran mayoría de fabricantes, el alcance potencial de esta medida es enorme.

Aquellas personas cuyos teléfonos utilicen aplicaciones de marcación desarrolladas por terceros no quedarán completamente excluidas de este escudo de seguridad digital. Los usuarios podrán descargar la aplicación oficial de llamadas directamente desde la Play Store y establecerla como la opción predeterminada.

Sistema de detección de llamadas falsas El Androide Libre

La intención declarada por los desarrolladores es elevar de manera conjunta los estándares de seguridad de toda la industria de la telefonía móvil. Al basarse en un estándar abierto como RCS, la arquitectura técnica permite que otros desarrolladores de software adopten este mecanismo de control en el futuro.

La necesidad de implementar estas medidas se respalda en alarmantes datos económicos sobre el impacto global de los fraudes de suplantación de identidad. Diferentes organismos internacionales de consumo señalan que las pérdidas monetarias por llamadas telefónicas fraudulentas alcanzan miles de millones de euros anualmente.

Las tácticas tradicionales de detección de correo no deseado telefónico se centraban principalmente en analizar listas negras de números sospechosos o patrones de llamadas masivas. Sin embargo, los métodos delictivos modernos requerían una respuesta tecnológica mucho más sofisticada y proactiva, capaz de validar la autenticidad del emisor.

La función vendrá activada por defecto tras la actualización, garantizando que el amparo comience desde el primer momento de su instalación generalizada. No obstante, aquellos usuarios que prefieran gestionar sus comunicaciones de otra manera mantendrán la libertad de desactivar la opción en los ajustes.