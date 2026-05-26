Samsung y Microsoft cambian las reglas: los dispositivos Galaxy ya no estarán conectados con OneDrive por defecto

La tecnología de consumo suele estructurarse en torno a alianzas estratégicas que parecen inquebrantables hasta que las dinámicas del mercado o el desuso de las funciones obligan a una retirada discreta.

El panorama de la telefonía móvil asiste ahora a la disolución de uno de esos acuerdos que en su momento pretendieron unificar las experiencias de dos gigantes de la industria.

Samsung y Microsoft han decidido poner fin, tras muchos rumores, a la integración directa de la aplicación de galería de los dispositivos Galaxy con el servicio de almacenamiento en la nube OneDrive, una característica que permitía una sincronización nativa y fluida para millones de usuarios en todo el mundo.

La noticia ha trascendido a través de una actualización silenciosa en las páginas de soporte técnico de Microsoft, donde se detalla el cronograma de este apagón tecnológico.

A partir del 30 de septiembre de 2026, la pasarela directa entre ambas plataformas dejará de funcionar de manera definitiva.

Esto implica que las nuevas activaciones o vinculaciones de cuentas ya no serán posibles a partir de esa fecha, marcando el inicio del fin para una colaboración que buscaba plantar cara al dominio absoluto de Google Fotos en el ecosistema de Android.

Para comprender el alcance de esta medida es necesario analizar el comportamiento de los usuarios y la evolución de las aplicaciones móviles en los últimos años.

La alianza original nació como un movimiento estratégico de Samsung tras descartar su propio servicio de nube para imágenes. Al delegar en Microsoft la gestión del almacenamiento de fotografías de sus usuarios, la firma surcoreana se liberaba de una infraestructura costosa y ofrecía una alternativa sólida integrada en el propio sistema operativo.

Sin embargo, los hábitos de consumo digital no siempre responden a los planes trazados en los despachos corporativos. El principal obstáculo de esta integración ha sido la tremenda competencia y la fragmentación de servicios.

Integración de Onedrive en Samsung El Androide Libre

Google Fotos se mantiene como la opción predeterminada y preferida por la inmensa mayoría de los usuarios de Android debido a sus algoritmos de búsqueda, su reconocimiento de imágenes y la universalidad de su acceso.

Aquellos clientes que optaban por el ecosistema de Microsoft lo hacían por motivos laborales o de productividad, aprovechando las ventajas de las suscripciones conjuntas que incluyen herramientas de ofimática y almacenamiento masivo. El usuario común de un teléfono inteligente raras veces configuraba la sincronización con OneDrive si ya disponía de la solución nativa del sistema operativo de Google.

A pesar de la desaparición de este enlace directo dentro de la galería de Samsung, la funcionalidad de copia de seguridad no se pierde por completo, aunque su ejecución se vuelve considerablemente más engorrosa.

Los propietarios de dispositivos Galaxy que deseen continuar utilizando el servicio de Microsoft tendrán que descargar e instalar de forma independiente la aplicación dedicada de OneDrive. Una vez dentro de esa plataforma, deberán activar manualmente la opción de respaldo de la cámara, un proceso que requiere conceder permisos absolutos de acceso a los archivos multimedia del dispositivo.

Este cambio en el procedimiento introduce una barrera de fricción que aleja al usuario menos familiarizado con la configuración de software. La ventaja de la integración original residía precisamente en la invisibilidad del proceso. La nueva realidad obliga a convivir con un programa extra que gestiona de manera externa lo que antes era una función nativa del teléfono.

Desde una perspectiva corporativa, el movimiento sugiere un cambio en las prioridades de ambas compañías. Samsung continúa puliendo su interfaz y sus servicios propios, buscando una experiencia de usuario cada vez más limpia y con menos dependencias externas que puedan entorpecer el rendimiento de su software.

Por su parte, Microsoft parece orientar sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de sus aplicaciones individuales en lugar de mantener desarrollos compartidos que exigen actualizaciones conjuntas y un mantenimiento técnico constante para garantizar la seguridad de los datos compartidos.

La desaparición de la integración de OneDrive en la galería de Samsung cierra un capítulo de colaboración que intentó disputar el trono del almacenamiento fotográfico en Android sin llegar a conseguir el respaldo masivo del público.