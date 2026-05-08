Instagram cambiará para siempre: la red social muestra ahora un nuevo botón de 'no me gusta' al estilo YouTube

Instagram lleva unas semanas anunciando un carrusel de novedades, como su nueva aplicación para compartir fotos que desaparecen o las etiquetas para los perfiles que publican contenido generado con inteligencia artificial (IA).

La última novedad de la red social es una función que YouTube implementó hace muchos años: ahora muestra un nuevo botón de "no me gusta" en los comentarios de los Reels y publicaciones.

Al menos eso es lo que están reportando algunos usuarios en redes sociales como X (Twitter), Instagram ha comenzado a mostrar el botón de "no me gusta" en los comentarios aunque parece que solamente estará disponible en algunas secciones y con limitaciones.

El nuevo botón, al parecer, aparecerá junto a la opción de dar "me gusta" o "like" a los comentarios y el icono que se mostrará será de un pulgar hacia abajo.

Adam Mosseri, máximo responsable de Instagram, ya adelantó hace algunos meses la noticia de que la plataforma estaba desarrollando un botón de "no me gusta" para los comentarios.

Instagram has implemented a dislike button for comments. pic.twitter.com/CYgZiRsuAy — Pop Base (@PopBase) May 7, 2026

Según explicó, esta herramienta busca contribuir a que las conversaciones dentro de la red social resulten más respetuosas y agradables.

La intención de este nuevo botón no es mostrar cuántas personas rechazan un comentario. De hecho, Instagram ha aclarado que ni el autor del mensaje ni otros usuarios podrán ver el número de "dislikes".

Será el propio algoritmo el que utilice esa información de forma interna para relegar esos comentarios a posiciones menos visibles, situándolos al final y reduciendo así su exposición.

Por ahora, esta función se está implementando de manera progresiva, por lo que aún no está disponible para todos los usuarios.

Aun así, ya ha generado opiniones diversas: algunos consideran que será una herramienta útil y planean usarla con frecuencia, mientras que otros creen que podría provocar cierto desorden o uso indebido.

En cualquier caso, esta no es la única novedad en la que trabaja Instagram. Recientemente, la aplicación ha incorporado la opción de reorganizar las imágenes dentro de una publicación, permitiendo a los usuarios cambiar el orden de las fotos y elegir cuál aparece como principal sin tener que borrar el contenido.

Además, la compañía continúa desarrollando nuevas funciones para mejorar la experiencia en la plataforma. Entre ellas, se espera que en los próximos meses llegue un rediseño inspirado en el estilo Liquid Glass introducido por Apple en iOS 26, lo que aportaría un efecto translúcido a la barra de navegación inferior, junto con nuevas animaciones.