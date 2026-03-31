El "Google Maps" para saber cuándo se va la calima: la herramienta de la AEMET para vigilar el polvo sahariano

Canarias se encuentra en situación de prealerta por la calima, una gigantesca nube de polvo sahariano que azota las islas desde Tenerife hasta Lanzarote; afortunadamente, podemos ver el final de este evento gracias a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Este lunes llegó la calima a Canarias, con un "muro" de polvo de 1.300 kilómetros de extensión y más ancho que la Península Ibérica que está provocando estragos entre la población.

Las rachas de viento, de entre 60 y 80 km/h, han traído a las islas altas concentraciones de polvo sahariano y un aumento de las temperaturas hasta los 27 grados, algo inusual en marzo.

Hoy día 31 de marzo es considerado el "día crítico" según la AEMET, y podemos verlo con nuestros propios ojos gracias a la página oficial de seguimiento de la calima, dust.aemet.es que la organización desarrolló con la colaboración de la World Meteorological Organization y el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona.

Desde esta página podemos acceder a una especie de "Google Maps" con los datos de la previsión de polvo para los próximos días en África, Canarias y la Península, que han sido creados a partir de diferentes modelos numéricos y productos relacionados con la observación del polvo.

El funcionamiento de esta aplicación es muy sencillo. En la parte inferior tenemos un selector de días, y justo al lado, un selector de horas; al cambiar al momento seleccionado, el mapa mostrará la previsión de polvo en la zona que hayamos ampliado, de manera similar a Google Maps.

Mapa de la calima de la AEMET

También podemos pulsar el botón de "Play" para ver una animación que mostrará el movimiento del polvo y la evolución a lo largo de las horas. En la parte inferior también tenemos acceso a otras opciones como diferentes capas para mostrar lugares como aeropuertos o diferentes tipos de mapas.

En la parte izquierda podemos configurar lo que queremos ver en el mapa. Por defecto se muestra la concentración de polvo en la superficie usando el método de multimodelo, pero también podemos elegir modelos concretos, así como el sistema de avisos.

Gracias a todo esto, podemos ver que dentro de 24 horas la situación mejorará en Canarias aunque la concentración de polvo seguirá siendo notable a lo largo de los próximos días, especialmente en las islas más cercanas al continente africano como Lanzarote y Fuerteventura.

Otra página web que nos puede resultar muy útil es Calima Canarias, que muestra datos en tiempo real de estaciones de monitoreo en las Islas Canarias, además de una previsión del polvo generada por SKIRON de la Universidad de Atenas.