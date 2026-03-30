Es oficial: YouTube llega a Android Auto en una importante actualización, aunque con ciertas limitaciones

Google ha lanzado una actualización para YouTube que lo hace compatible con Android Auto; sin embargo, antes de ponernos a ver vídeos en la pantalla del coche debemos tener en cuenta que eso no es posible, al menos no por ahora.

Como han descubierto algunos usuarios de Reddit, la app de YouTube ahora aparece en Android Auto y permite añadir un widget a la pantalla principal del sistema que incluye los controles básicos del reproductor de vídeos.

Sólo falta una cosa: el vídeo en cuestión. Por el momento, YouTube no permite mostrar vídeos en la pantalla de Android Auto, pero sí que permite reproducir el sonido; en otras palabras, podemos escuchar los vídeos pero no verlos.

El nuevo widget de YouTube en Android Auto muestra el título y la miniatura del vídeo como la imagen de fondo, además de una barra de progreso que nos permite saltar al momento que queramos, un botón de reproducir y pausar y un botón para cambiar al siguiente vídeo en la cola.

Se trata de una limitación que tiene sentido, ya que Google quiere evitar distracciones al volante y posibles accidentes porque estemos viendo vídeos de YouTube. Al mismo tiempo, la opción de reproducirlos con sonido puede ser muy útil en muchas situaciones.

YouTube en Android Auto Reddit

Por ejemplo, de esta manera podemos escuchar podcasts o vídeos como entrevistas o documentales que sólo están disponibles en YouTube y no en YouTube Music y cuya parte visual realmente no es importante para entenderlos.

Sin embargo, hay un importante detalle a tener en cuenta: YouTube para Android Auto sólo está disponible para usuarios de YouTube Premium, ya que cuenta como la función de reproducción en segundo plano que es exclusiva para usuarios de pago. La buena noticia es que la suscripción más barata, Premium Lite, es suficiente para conseguirla.

Por el momento, la reproducción de sonido es todo lo que es posible con YouTube en Android Auto, pero hay que recordar que Google ya está trabajando para implementar la reproducción de vídeos completa y que de hecho, lo anunció en el Google I/O del 2025.

Para ello, Android Auto detectará si el coche está aparcado o si se encuentra en movimiento, una función que ya es posible y que desactiva automáticamente ciertas apps cuando estamos conduciendo para evitar distracciones.

Por lo tanto, esta actualización es más importante de lo que parece, porque pone las bases para reproducir vídeos en Android Auto en el futuro cercano, aunque la compañía no haya podido anunciar aún el lanzamiento de esta función.