WhatsApp prepara una nueva función para cerrar sesión sin desinstalar la aplicación ni borrar los datos del teléfono

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en España y todo el mundo, lo que provoca que esté en constante actualización para incorporar mejoras que aumenten la experiencia de uso, como los chats de invitado, la nueva pestaña de Meta AI o las cuentas administradas por padres.

Según informan desde WABetainfo, la aplicación de mensajería está actualmente trabajando en una función que permitirá cerrar sesión en WhatsApp sin tener que borrar la aplicación ni perder los datos o el historial de chat.

Cerrar sesión en WhatsApp ha sido siempre una de las tareas más tediosas de la app, ya que para ello se necesitaba desinstalar la aplicación o borrar los datos del teléfono. Esta nueva función para Android acaba con este problema.

Detectada en la actualización beta de WhatsApp para Android 2.26.11.5 se ha descubierto esta nueva función que permitirá a los usuarios cerrar sesión en la aplicación, que se podrá activar desde un menú dentro de los ajustes.

Un cierre de sesión temporal que es sencillo y rápido, y que evita que los usuarios pierdan su historial de chats. Además, antes de desconectarse, la app recordará hacer una copia de seguridad para tener las fotos, mensajes, audios y documentos.

La nueva función de WhatsApp para cerrar sesión sin borrar la app. El Androide Libre Omicrono

WhatsApp dará igualmente otras opciones, como añadir una cuenta si se tiene más de una. Esta actualización está prevista para un futuro próximo, pero promete mejorar la experiencia del usuario.

Actualmente, los usuarios pueden eliminar las cuentas secundarias que hayan añadido a WhatsApp directamente desde la configuración de la aplicación. Sin embargo, la cuenta principal no se puede eliminar mediante este proceso: se debe desinstalar la app por completo si desean cerrar sesión en su cuenta principal.

Una de las claves de esta función de cerrar sesión es queno se borrarán las conversaciones del teléfono, algo que podía suceder eliminando la app por completo. Por lo que los usuarios se podrán desconectar y volver a tener sus chats cuando inicien sesión.

Además, esta función ofrece al usuario opciones para liberar espacio de almacenamiento. Les permite eliminar archivos multimedia innecesarios o mensajes antiguos en lugar de cerrar sesión para liberar espacio en su dispositivo.

Por el momento, esta función para cerrar sesión se encuentra en fase de desarrollo y solamente está disponible para algunos usuarios de la beta de WhatsApp para Android; y se desconoce cuándo llegará oficialmente a todo el mundo.