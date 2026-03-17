El futuro de escuchar música mientras andamos: así será la app de Spotify para las nuevas gafas inteligentes

El 2026 puede ser el año de las gafas inteligentes, con el esperado lanzamiento de Android XR y los primeros modelos de Samsung y otros aliados de Google; y con estos dispositivos, se abre la puerta a un nuevo mundo de experiencias en realidad aumentada.

Muchos desarrolladores ya se están preparando para este futuro, y ahora tenemos la confirmación que Spotify es uno de los gigantes del sector que ya está preparando una app compatible con Android XR que hará uso de las capacidades de las gafas inteligentes.

Técnicamente, Android XR es compatible con todas las apps de Android, algo que ya hemos visto con los visores de realidad mixta como el Samsung Galaxy XR; pero por supuesto, los desarrolladores tienen que adaptarlas a cada tipo de dispositivo para sacar el mayor potencial del nuevo formato.

Eso explica el descubrimiento de Android Authority de funciones específicas para gafas inteligentes en la última versión de la app de Spotify; aunque evidentemente estas funciones no son accesibles aún, representan un adelanto de lo que está por llegar.

Y es que estas funciones parecen diseñadas para gafas con pantalla o proyector integrado, que permiten mostrar información en la lente para no tener que volver a mirar el móvil para notificaciones o mensajes, por ejemplo.

En el caso de Spotify, estas funciones usarán la pantalla integrada de las gafas para mostrar la canción que se está reproduciendo ("Now Playing"), así como la letra de la canción ("Lyrics").

En otras palabras, la idea es que las gafas puedan mostrar el título y la letra de la canción mientras las llevamos encima, algo que tiene mucha utilidad; si estamos escuchando una lista en aleatorio, por ejemplo, ya no tenemos que sacar el móvil para ver qué canción está sonando en cada momento.

Además, estas gafas inteligentes tendrán altavoces integrados, dirigidos directamente a nuestras orejas, como los que ya usan dispositivos como las Ray-Ban Stories. Eso permitirá a Spotify reproducir la canción o el podcast que queramos sin necesidad de usar auriculares y de manera más privada de lo que puede parecer.

Por supuesto, esto es sólo el principio. Sólo se han encontrado referencias a esas dos funcionalidades para "XRProjected", que es la función para proyectar vídeo y datos en unas gafas inteligentes con Android XR. En el futuro, será posible hacer más cosas con este tipo de dispositivos.

Sin embargo, no vamos a poder decir adiós al móvil completamente, al menos no por el momento. Según la propia documentación de Google, las gafas inteligentes con Android XR no son capaces de ejecutar la versión completa de la app, sino que necesitan conectarse con nuestro smartphone, que es donde se realiza la mayor parte de la computación. Es un sacrificio necesario, ya que por el momento los chips diseñados para gafas inteligentes no son lo suficientemente potentes como para ejecutar Android y sus apps.