Google Maps anuncia "la mayor actualización en una década": así es la nueva navegación en tres dimensiones y más

Si hay una app imprescindible para los usuarios de Android, esa es Google Maps; es la mejor app de mapas del mercado, con mucha ventaja, y lo es por innovaciones como la que hoy ha presentado Google y que llegarán a lo largo de los próximos meses.

Google define esta como "la mayor actualización en una década", y no es para menos. Aunque técnicamente sólo ha presentado dos funciones nuevas, cada una tiene el potencial de ser auténticamente revolucionaria en nuestro día a día.

Por una parte, el nuevo "Ask Maps" es la evolución de la búsqueda en Google Maps, y nos va a permitir encontrar lo que queremos incluso si no sabemos lo que es o dónde está; y por otra, la navegación ahora va a ser mucho más completa, útil y llamativa.

Empezando por la nueva Navegación Inmersiva ("Immersive Navigation"), podemos decir adiós a la pantalla de navegación tradicional, y dar la bienvenida a un nuevo estilo visual que viene de la mano de un nuevo modo con gráficos en 3D.

Toda la parte visual de la navegación en Google Maps ha recibido un rediseño, con el objetivo de ayudarnos a concentrarnos en la carretera manteniéndonos informados en cualquier momento, con guías más claras de la ruta que tenemos que seguir.

La nueva vista en 3D de Google Maps parece un videojuego. Los edificios aparecen con su altura real, además de otros elementos de la carretera como puentes, parques y otro tipo de terreno, lo que nos puede ayudar a situarnos mejor comparando lo que vemos en la pantalla con nuestro alrededor.

Nueva navegación inmersiva en Google Maps

Pero lejos de llenar la pantalla de información inútil, Google se ha asegurado de que los elementos críticos para la conducción se muestran claramente destacados, incluyendo los carriles, los pasos de cebra, los semáforos y las señales de Stop.

Un modelo tridimensional de un coche circula por este mapa, un indicador visual de nuestra posición relativa a los edificios cercanos y a las señales de tráfico que debemos tener en cuenta, así como los cambios de carril que debemos realizar para seguir en nuestra ruta.

Nuevo modo de navegación en Google Maps Google

Para que no haya sorpresas, el modo de navegación ahora muestra una vista más amplia de nuestra ruta, haciendo zoom de manera automática y haciendo los edificios transparentes para que podamos ver lo que viene a continuación, ya sean curvas peligrosas o cambios de carril.

De la misma manera, la navegación por voz ahora es más natural, y Google quiere que sea como "un amigo que te está ayudando"; por ejemplo, ahora es capaz de tener en cuenta la posición en la que estás, con frases como "Pasa esta salida y coge la siguiente para la autopista".

La navegación de Google Maps ahora es más precisa Google

Las rutas alternativas son de esas funciones que siempre han resultado útiles en Google Maps, pero la diferencia no siempre está clara. Con esta actualización, Maps nos informará de los posibles inconvenientes o desventajas respecto a la ruta principal, como la distancia a recorrer o la necesidad de pasar por un peaje, así como la presencia de obras.

Otra novedad muy útil es que, antes de salir, ahora podremos ver la localización de destino usando Street View; de esta manera, podemos familiarizarnos con el sitio, aunque Maps también nos indicará dónde podemos aparcar y dónde se encuentra la entrada del sitio al que vamos.

La Navegación Inmersiva llega primero a los Estados Unidos para usuarios de iOS y Android, pero Google ya ha adelantado que se expandirá a lo largo de los próximos meses, incluyendo para usuarios de Android Auto y Android Automotive.

Muchas de estas funciones usan inteligencia artificial, y eso es apropiado porque la otra gran novedad de Google Maps es "Ask Maps", que no es más que la integración de Gemini dentro de Google Maps.

Esta nueva experiencia conversacional nos permitirá hacer preguntas complejas del mundo real, y Gemini será capaz de respondernos. Como ejemplo, Google pone cuestiones como "Mi móvil se está muriendo, ¿dónde puedo recargarlo sin tener que esperar una larga cola para un café?" y Gemini será capaz de encontrar el sitio correcto.

Nuevo Ask Maps en Google Maps Google

Estas respuestas pueden ser personalizadas y basadas en los sitios que ya hemos visitado o guardado en Maps; por ejemplo, puede saber que nos gustan los restaurantes veganos cuando le pidamos recomendaciones cercanas para comer.

Ask Maps está disponible primero en Estados Unidos e India en Android e iOS, y próximamente llegará al escritorio; Google no ha confirmado cuándo llegará al resto del mundo.