Grandes cambios en la barra de tareas de Windows 11: Microsoft por fin escucha a los usuarios y traerá varias novedades

Es el momento de la verdad para Microsoft. El lanzamiento del MacBook Neo ha hecho que mucha gente empiece a pensar en dar el salto a la plataforma de Apple, especialmente después de varias actualizaciones de Windows 11 que solo han traído problemas y muchas funciones de IA de utilidad dudosa.

Microsoft ya adelantó que iba a dedicar el 2026 a arreglar los fallos de Windows 11 y a implementar funciones pedidas por los usuarios, pero no dio muchos detalles; ahora, ha empezado a darlos, con nuevas funciones para la barra de tareas.

Para empezar, Microsoft ha confirmado que va a recuperar la vista de agenda en la barra de tareas, una función que ya estaba presente en Windows 10 pero que fue inexplicablemente eliminada con una actualización.

Con Windows 10, si pulsábamos en la sección del reloj y la fecha en la barra de tareas, se abría una agenda con las reuniones y eventos que teníamos marcados en nuestro calendario, algo realmente útil y lo primero que hacíamos muchos en cuanto encendíamos el ordenador.

La nueva vista de agenda llegará este año a Windows 11; originalmente, su lanzamiento estaba planeado para finales del 2025, pero la compañía se dio cuenta de que la primera versión que estaba probando había sido mal recibida por los usuarios de las versiones beta de Windows 11.

En respuesta, Microsoft ha anunciado este retraso para asegurarse de que la nueva agenda "mantiene nuestros estándares de calidad". Aunque la compañía no ha aclarado qué cambiará, es posible que se trate de un cambio a la interfaz nativa de Windows en vez de una vista web.

Pero ese no es el único cambio que llegará a la barra de tareas. Microsoft también está tocando la sección de acciones rápidas que se abre al pulsar los iconos de sistema en la esquina inferior derecha.

En la última versión inestable de Windows 11, ya es posible personalizar las acciones rápidas en Windows 11, eliminando las que no necesitamos. Por ejemplo, hay acciones como "Proyectar" o "Luz nocturna" que pueden ser útiles para algunos usuarios, pero que no sirven de nada para muchos otros.

It looks like the ability to remove unwanted quick actions from Windows 11's quick settings menu is finally returning!



Hidden in build 26300.7965 is an updated energy saver quick setting which supports this (removing it doesn't work just yet, though). Hopefully more follow suit. pic.twitter.com/hLggnHSNCz — phantomofearth ☃️ (@phantomofearth) March 6, 2026

De nuevo, esto es algo que ya era posible en Windows 10, y que Microsoft va a traer de vuelta en una futura actualización de Windows 11. Esto también abre la puerta a poner y personalizar nuevas acciones, como ya es posible en otros sistemas como Android.

Por último, según Windows Central, Microsoft está trabajando en una de las novedades más pedidas por los usuarios: la posibilidad de mover la barra de tareas y de cambiar su tamaño como queramos.

Con Windows 11, Microsoft bloqueó la barra de tareas a la posición inferior, con los iconos en el centro; aunque luego ofreció la opción de mover los iconos a la izquierda, como era en los sistemas Windows anteriores, ha hecho falta instalar programas de terceros para mover la barra.

Fuentes de Microsoft ahora indican que en el futuro cercano, será posible poner la barra de tareas en la izquierda, en la derecha, o en la parte superior; sin embargo, aún está trabajando en asegurarse de que todo funciona correctamente cuando la barra se encuentra en esas posiciones.