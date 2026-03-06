No es una estafa: WhatsApp Plus es real y estas son las principales funciones de pago que tendrá la aplicación

España es uno de los países en los que WhatsApp es la herramienta de comunicación por defecto. Eso ha hecho que hayamos visto muchos intentos de estafas relacionadas con la aplicación.

Muchos tenían nombres similares a la aplicación, como WhatsApp Gold, pero todos eran falsos.

Ahora parece que Meta quiere implementar una gran novedad en la app de mensajería con el nombre de una app de terceros de hace más de una década, WhatsApp Plus, mediante un sistema de pago.

Según ha informado WABetaInfo, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg se dispone a implantar nuevas funciones en la app que sólo se podrán usar si se paga.

Será un modelo de suscripción opcional que traerá consigo capacidades de personalización hasta ahora reservadas para versiones no oficiales.

Enorme personalización

Este nuevo modelo, denominado provisionalmente como WhatsApp Plus, no pretende limitar las funciones básicas de comunicación que ya conocemos, sino ofrecer una capa adicional de diseño.

Una de las inclusiones más comentadas es la posibilidad de cambiar el icónico color verde de la marca por una gama de tonalidades mucho más variada.

WhatsApp Plus WABetaInfo El Androide Libre

Se han detectado hasta 19 colores de acento diferentes que permitirán a los usuarios modificar botones, burbujas de chat y otros elementos visuales para adaptarlos a su estilo personal o al tema de su dispositivo móvil.

Además de los colores de la interfaz, la personalización se extenderá al propio acceso directo de la aplicación. En las versiones en desarrollo se han encontrado catorce iconos distintos, permitiendo que el usuario elija entre estéticas modernas, minimalistas o incluso versiones que rememoran el diseño clásico que tenía la aplicación hace más de una década.

Este enfoque hacia la estética responde a una demanda histórica de la comunidad que, durante años, ha recurrido a aplicaciones de terceros para obtener estas ventajas, asumiendo riesgos de seguridad que ahora la empresa matriz busca mitigar ofreciendo una solución oficial y segura. Y con coste.

Funcionalidades avanzadas para la gestión de chats

Más allá de lo puramente estético, esta actualización introduce mejoras significativas en la productividad.

Una de las limitaciones más antiguas de la aplicación es la restricción de fijar únicamente 3 conversaciones en la parte superior de la pantalla.

Para los perfiles que gestionan un alto volumen de información, tanto a nivel personal como profesional, este límite resultaba insuficiente. Las nuevas pruebas indican que los suscriptores del plan premium podrán fijar hasta 20 chats simultáneos.

WhatsApp Plus WABetaInfo El Androide Libre

Esta mejora facilitará la organización de proyectos y la comunicación con grupos prioritarios sin necesidad de desplazarse constantemente por el historial de mensajes.

En el ámbito de la privacidad y la visualización de contenidos, se está probando el formato de texto oculto o alerta de contenido.

Esta función permitirá que ciertas partes de un mensaje aparezcan cubiertas por una barra gris, revelando el texto únicamente cuando el destinatario pulsa sobre él.

Es una herramienta ideal para evitar dar demasiada información de series o películas, o simplemente para ocultar información sensible dentro de una conversación que pueda ser vista por terceros de forma accidental. Ya está en apps como Telegram.

Por ahora, este sistema parece estar limitado al texto plano, aunque se espera que en el futuro pueda extenderse a contenidos multimedia como imágenes o vídeos.

Mejoras en la experiencia auditiva y de búsqueda

La plataforma también está trabajando en una colección exclusiva de tonos de llamada y notificaciones que estarán disponibles bajo este nuevo modelo de suscripción.

Se han identificado nombres como Arpeggio, Departure o Scavenger, cada uno con una identidad sonora única.

WhatsApp Plus WABetaInfo El Androide Libre

La gran novedad técnica en este apartado es que los usuarios podrán previsualizar y escuchar estos tonos directamente dentro de los ajustes de la aplicación, sin tener que salir al navegador de archivos del sistema operativo, agilizando notablemente el proceso de configuración.

Por otro lado, la barra de búsqueda también está recibiendo un lavado de cara para integrarse mejor con la nueva galería multimedia. El rediseño apuesta por filtros horizontales más compactos y modernos que sustituyen a la antigua lista vertical.

Estos filtros permiten filtrar rápidamente por fotos, enlaces, documentos o audios de manera más intuitiva.

Además, se ha incorporado una sección de búsquedas recientes, lo que permite retomar consultas anteriores con un solo toque, optimizando el tiempo de respuesta cuando intentamos localizar un dato específico en chats antiguos.

El sistema de lista de espera y el despliegue global

Para gestionar la llegada de todas estas novedades, se ha implementado un sistema de lista de espera en las versiones beta de Android e iOS.

Los usuarios que deseen ser de los primeros en probar estas ventajas podrán inscribirse para recibir una notificación automática en el momento en que su cuenta sea elegible para la suscripción.

Este despliegue gradual permite a los ingenieros monitorizar el rendimiento de los servidores y asegurar que la estabilidad de la aplicación no se vea comprometida por el aumento de funciones de procesamiento visual.

Es importante recalcar que la esencia de la aplicación se mantendrá gratuita. Las llamadas, los mensajes de texto y el cifrado de extremo a extremo seguirán siendo pilares fundamentales accesibles para todo el mundo sin coste alguno.

Sin embargo, el paso hacia un sistema de pago opcional marca un hito en la estrategia de monetización de Meta, buscando un equilibrio entre la utilidad gratuita y la exclusividad estética. No se sabe aún el precio que tendrá esta nueva variante de WhatsApp.

El interés generado por estas funciones sugiere que el público parece dispuesto a invertir en una herramienta que utiliza durante varias horas al día, siempre que las mejoras aporten un valor real en su flujo de trabajo y en su identidad digital.