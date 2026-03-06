El modo oscuro de X no funciona: la compañía de Elon Musk hace un cambio polémico en la app para móviles
Los usuarios se han encontrado de la noche a la mañana con que el modo oscuro de X ha desaparecido, pero hay una (extraña) explicación.
La red social anteriormente conocida como Twitter está recibiendo muchos cambios en las últimas semanas, aunque no todos están siendo bienvenidos por los usuarios; por ejemplo, el cambio en el modo oscuro de X aún está dando que hablar, y ahora toca otro episodio similar.
Los usuarios de la app móvil de X están descubriendo que de repente la interfaz se convierte al modo claro de manera automática y sin que hayan cambiado nada, lo que puede resultar muy molesto para la vista si estamos acostumbrados al modo oscuro.
Lo peor es que el modo oscuro ya no aparece en la configuración de la app de X; normalmente, hay una opción en la sección "Pantalla y sonido" de la configuración que permite cambiar al modo oscuro, pero ha desaparecido.
No todos los usuarios están sufriendo este problema; en algunos casos, la opción de usar el modo oscuro sigue estando disponible en la configuración y la app no ha cambiado, lo que indica que esta puede ser una actualización que está llegando poco a poco a todos los usuarios.
Lo realmente chocante es que el modo oscuro no ha desaparecido por culpa de un "bug", sino que es una decisión consciente de la compañía, que el jefe de producto de X, Nikita Bier, ha intentado explicar sin mucho éxito a los usuarios.
Bier ha aclarado que, en realidad, el modo oscuro no ha sido eliminado de la app de X, sino que simplemente han quitado la opción dentro de la configuración, en sus palabras, porque "no tenía sentido".
Para activar el modo oscuro en X, ahora tenemos que activar el modo oscuro en nuestro smartphone, ya estemos usando Android o iOS; el cambio es que la app ahora siempre sigue el mismo estilo de la interfaz del sistema operativo, como si tuviésemos la opción "Usar la configuración del dispositivo" activada.
En otras palabras, el único cambio es que ya no podemos "forzar" que X use el modo contrario al que estamos usando en el sistema; no podemos usar el modo oscuro en X si tenemos el modo claro activado, y viceversa.
Wrong. Turn on Dark Mode on your device and your X app will go into Dark Mode.— Nikita Bier (@nikitabier) March 5, 2026
It is now controlled at the Operating System level, not the app-level (which made no sense and created issues throughout the app).
Es una decisión extraña, que Bier ha intentado justificar en que se trata de la misma decisión de diseño que otras apps como Instagram, TikTok y YouTube ya han tomado, y que se hace porque la opción de modo oscuro "creaba problemas en la app".
Sin embargo, los usuarios han sido rápidos en dejar en evidencia al ejecutivo, con una nota de la comunidad que demuestra que esas apps mencionadas ofrecen la opción de cambiar el tema dentro de la configuración.
Algunos usuarios consideran esto "un cambio innecesario", porque prefieren usar X en modo oscuro y otras apps en modo claro, y ahora ya no pueden hacer eso; sin embargo, Brie ha optado por reírse de estos usuarios, comparando su experiencia con "una sauna y un baño frío para los ojos".
Aunque Brie no lo ha confirmado, es posible que este cambio se haya realizado para ahorrar costes de desarrollo, ya que de esta manera los desarrolladores no tienen que dar soporte a una opción propia; sería el mismo motivo que el propio ejecutivo dio para justificar la eliminación de uno de los dos modos oscuros que tenía X.