La genial idea de Google que va a hacer que la batería de tu móvil dure mucho más y que tienes que usar a partir de ahora

Pese a los grandes avances que se han conseguido en la capacidad de las baterías en los últimos años, la duración del móvil con una carga sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los usuarios, que no saben muy bien por qué cada vez tienen que recargar antes.

En muchas ocasiones, la culpa la tiene una app que se está ejecutando en segundo plano, consumiendo recursos sin motivo aparente o útil para el usuario; pero es fácil caer en la "trampa" de descargar una de estas apps, porque evidentemente ninguna presume de gastar la batería.

Afortunadamente, desde el pasado 1 de marzo Google ha empezado a ponerse dura con estas apps que consumen batería en segundo plano, y ha estrenado cambios en la Play Store para que los usuarios se lo piensen dos veces antes de instalarlas.

A partir de ahora, cuando Google descubra que una app consume demasiada batería en segundo plano, mostrará un aviso en su página de la Play Store, en el que informará a los usuarios para que puedan tomar la decisión de instalarla o no.

Este aviso aparecerá en un recuadro en color rojo, justo debajo de la información de la app como la cantidad de descargas y la puntuación, pero por encima de la descripción y los detalles técnicos.

El mensaje indica que la app "puede usar más batería de lo esperado" por "una alta actividad en segundo plano", y no puede ser eliminado por el desarrollador hasta que actualice la app y Google vuelva a comprobar si sigue teniendo los mismos problemas.

Nuevo aviso en Google Play Store de que una app puede consumir más batería de lo esperado Google El Androide Libre

Las apps que reciban este aviso también sufrirán una penalización en la búsqueda de Play Store y eso hará que sea más difícil que sean descubiertas por los usuarios, por lo que los desarrolladores tendrán una gran motivación para arreglar el problema.

El pasado mes de noviembre, Google advirtió a los desarrolladores de que iba a implementar esta funcionalidad, dándoles un "periodo de gracia" de cuatro meses para que pudiesen implementar cambios en el código de sus apps.

Google también explicó lo que considera un "uso excesivo" de batería: si la app se mantiene encendida en segundo plano durante 2 horas (acumulativas) en un plazo de 24 horas, contará como un uso excesivo de batería.

La compañía sólo mostrará el aviso si detecta que este tipo de comportamiento sobrepasa el 5% de las sesiones del usuario en los últimos 28 días; y en todo caso, primero avisará al desarrollador por si se tratara de un error de fácil solución.

No todas las apps mostrarán este aviso; entre las excepciones se encuentran apps que lógicamente necesitan estar en segundo plano para funcionar correctamente, como reproductores de música o transferencias de datos, como descargas, que hayan sido iniciadas por el usuario.

Google afirma que ha aplicado este cambio para alinear su política con las "expectativas de los usuarios", que cada vez dan más importancia a una buena duración de la batería en sus smartphones.