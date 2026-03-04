La app ha detectado que has hecho una captura de pantalla pero ¿lo saben tus contactos de WhatsApp o Instagram?

Cada vez es más común encontrarse vídeos en plataformas como Instagram o TikTok de usuarios que afirman que la app se está "chivando" cuando hacen una captura de pantalla de los mensajes privados o de cualquier otro elemento de la app.

De hecho, es muy probable que te hayas encontrado con un mensaje tipo "[La app] ha detectado esta captura de pantalla" e inmediatamente hayas pensado que está usando esa información para delatarte.

Sin embargo, hay que recordar que este tipo de vídeos virales son muy comunes y se repiten constantemente desde hace años; la mayoría se basa en un desconocimiento de cómo funciona la captura de pantalla en sistemas como Android.

La última polémica puede haber nacido por la nueva función de detección de capturas de pantalla que fue introducida con Android 14, pero que poco a poco ha ido llegando a todos los smartphones Android vendidos en España.

Como explican en PiunikaWeb, esta funcionalidad consiste en un nuevo tipo de permiso, "DETECT_SCREEN_CAPTURE" que pueden recibir las apps, además de una API, un conjunto de instrucciones que ahora las apps pueden usar para registrar cuándo se está haciendo una captura de pantalla.

Sin embargo, hay que aclarar que esta funcionalidad es muy limitada y no da permiso a las apps para hacer lo que quieran con las capturas; por no poder, no pueden ni leer el contenido de la captura.

Detección de captura de pantalla en Android El Androide Libre

El nuevo permiso solo permite que la app sepa que se ha realizado una captura de pantalla, pero no comparte el contenido de la captura; de la misma manera, las apps no pueden revisar las capturas de pantalla ya realizadas si no tienen permiso para acceder a la carpeta donde están almacenadas, porque la instrucción sólo se ejecuta en el momento en el que el usuario pulsa el atajo con los botones del smartphone.

Que esta función haya sido estandarizada por Google explica que siempre aparezca el mismo mensaje cuando hacemos una captura de pantalla; de la misma manera, la app no puede saber si hemos hecho una captura de pantalla en otras apps o en la configuración, porque la función está limitada a unas pantallas específicas.

Lo que sí puede hacer una app es bloquear las capturas de pantalla, pero esa función ya lleva un tiempo en Android y se implementó originalmente para evitar que hagamos capturas de contenido con derechos de autor, como películas de Netflix.

La mayoría de las apps utiliza la detección de la captura de pantalla para ofrecer funciones adicionales; por ejemplo, Instagram usa esta función para ofrecer la opción de guardar y compartir la captura.

Otras apps detectan la captura de pantalla para integrar su propia plataforma social; es el caso de Spotify, que al hacer una captura nos permite enviar la canción que estamos escuchando a nuestros contactos que tengamos añadidos en la app.

Por el momento, ni WhatsApp ni Instagram ni otras apps están usando esta funcionalidad para avisar al resto de usuarios de que hemos hecho una captura de pantalla; pero sí que son capaces de bloquear capturas si tenemos configurada la privacidad.