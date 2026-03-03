La nueva app de Google se va a convertir en un imprescindible en tu móvil: es una de las mejores funciones de los Pixel

Una de las ventajas de usar un móvil Pixel es que tienes acceso prioritario, y algunas veces exclusivo, a las últimas novedades desarrolladas por Google; y de todas, tal vez una de las más útiles y usadas es Now Playing, también conocida como "Está sonando".

Ahora, Now Playing se ha convertido en su propia app independiente, y ha sido lanzada en la Play Store de Google; aunque por el momento, está disponible únicamente para una pequeña cantidad de usuarios, eso puede cambiar fácilmente en el futuro próximo.

Now Playing es la función que detecta las canciones que están sonando a nuestro alrededor de manera automática usando los micrófonos del móvil; es capaz de usar su base de datos para mostrar el título y el artista de la canción directamente en la pantalla de bloqueo.

En otras palabras, es como un Shazam en nuestra pantalla de bloqueo, que funciona de manera automática y en segundo plano; es ideal para descubrir nuevos artistas o para recordar el nombre de esa canción que estamos escuchando en la radio.

Ahora, Now Playing es una app independiente en vez de una función integrada en la configuración de Android como hasta ahora. Esto abre la puerta a más posibilidades, como demuestra la primera versión de la app ya disponible.

La nueva app Now Playing de Google Google El Androide Libre

Por ejemplo, la app Now Playing adopta completamente el estilo Material 3 Expressive de Android 16, con un diseño moderno y colorido que se adapta a los colores de la portada del disco que estamos escuchando en este momento.

La app en sí funciona de manera similar a Shazam: al abrirla, escuchará e identificará la canción que está sonando; nos mostrará el resultado con el nombre de la canción y el artista, además de la portada del álbum.

Desde aquí, podemos añadir la canción a favoritos con un botón, además de buscar la canción en YouTube Music para poder escucharla al completo y sin limitaciones, o añadirla a una de nuestras listas de reproducción para disfrutarla luego.

Now Playing de Google ahora permite añadir canciones a nuestras listas de YouTube Music Google El Androide Libre

En la parte inferior encontraremos tres pestañas; la principal es la que nos permite identificar la canción actual, y el resto nos permite acceder al historial de canciones identificadas y a nuestra lista de canciones marcadas como favoritas.

La app también viene de la mano de un nuevo widget que podemos añadir a nuestra pantalla de inicio y que muestra el último resultado descubierto además de la opción de iniciar una nueva búsqueda.

Por el momento, la nueva app de Now Playing solo está disponible para una pequeña cantidad de usuarios que usen los nuevos Pixel 10, pero la ventaja de estar disponible como una app independiente es que será posible que llegue a más dispositivos en el futuro sin necesidad de una actualización de sistema, tanto a los Pixel antiguos como a móviles de otras marcas.