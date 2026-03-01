Cómo compartir tu ubicación con tu pareja o tus hijos sin instalar nada en el móvil

España se sitúa como uno de los países más seguros del mundo. Pese a eso, es normal querer tomar ciertas precauciones en algunos momentos.

El uso de herramientas de geolocalización ha transformado la manera en la que nos movemos por las ciudades y planificamos nuestros viajes, ofreciendo una comodidad sin precedentes a la hora de encontrar una dirección o evitar un atasco.

Sin embargo, una de las funciones que genera más debate entre los usuarios es la capacidad de compartir la ubicación en tiempo real a través de Google Maps, una utilidad que combina el sentido práctico con la necesidad de mantener altos niveles de seguridad personal.

La utilidad de compartir nuestra posición geográfica se manifiesta en escenarios cotidianos que todos hemos experimentado alguna vez.

Por ejemplo, cuando un grupo de amigos se reúne en un lugar concurrido o un festival de música, saber exactamente dónde se encuentra cada integrante facilita el encuentro sin necesidad de llamadas constantes.

Asimismo, para las familias, esta función ofrece una tranquilidad valiosa cuando los hijos regresan a casa por la noche o cuando personas mayores realizan trayectos en solitario.

La posibilidad de ver el avance de un ser querido en el mapa permite actuar con rapidez si se observa una parada inesperada o una desviación extraña de la ruta prevista.

Para garantizar que este servicio no se convierta en una vulnerabilidad, es fundamental entender cómo gestionar el consentimiento y la privacidad.

El rastreo sin autorización es un riesgo real si no se revisan periódicamente los ajustes del dispositivo. Google Maps permite configurar el tiempo durante el cual queremos ser visibles: desde apenas unos minutos hasta de forma indefinida.

La recomendación de los expertos es utilizar siempre la opción de tiempo limitado para evitar que el acceso a nuestra ubicación permanezca activo mucho después de que haya dejado de ser necesario.

Existen ciertas pautas que todo usuario debe seguir para proteger su intimidad y evitar que terceros puedan monitorizar sus movimientos de manera malintencionada:

Es aconsejable revisar regularmente el menú de Compartir ubicación dentro de la aplicación Localizador para verificar qué personas tienen acceso a tu posición actual.

Se debe evitar el envío de enlaces públicos de ubicación en redes sociales o grupos de mensajería masivos donde no conozcas a todos los participantes.

Resulta vital activar las notificaciones del sistema que avisan cuando la ubicación está siendo compartida , lo que permite detectar accesos no deseados de forma inmediata.

En caso de sospecha de que alguien ha configurado el rastreo en tu teléfono sin permiso, lo ideal es cerrar todas las sesiones de la cuenta de usuario y cambiar las credenciales de seguridad.

Para poder activar esta función lo que tenemos que hacer es abrir la aplicación Localizador que viene instalada por defecto en Android.

Una vez allí, nos vamos a la pestaña Personas, que se integró en esta app hace unos meses. Ahí pulsamos en Compartir nueva ubicación.

Podemos elegir entre compartirla dentro de Google Maps, mediante la pulsación de uno de nuestros contactos, o hacerlo mediante un enlace, lo que nos permitirá enviarlo a cualquier persona y podrá ver dónde estamos en tiempo real desde un navegador web.