Elon Musk quiere poner la venda antes que la herida y apuesta por el código abierto con el nuevo algoritmo de X

España no es de los países donde X, antes Twitter, tiene más impacto a nivel de usuarios, pero la red social sí que es importante en cuanto a comunicación por el tipo de perfiles que hay en ella.

Ahora Elon Musk ha anunciado un cambio bastante llamativo. El magnate y propietario de X ha confirmado que el nuevo algoritmo de la plataforma pasará a ser de código abierto.

Esta decisión, que se hará efectiva a partir de esta misma semana, busca arrojar luz sobre los procesos internos que determinan qué contenidos llegan a las pantallas de millones de usuarios en todo el mundo.

La medida se lanza como parte de la estrategia de transparencia que Musk ha defendido desde que asumió el mando de la compañía. Pero claro, es obvio que Elon Musk no es imparcial.

Según ha detallado el empresario, la apertura incluirá todo el código utilizado para clasificar y recomendar tanto las publicaciones orgánicas como los contenidos publicitarios.

We will make the new 𝕏 algorithm, including all code used to determine what organic and advertising posts are recommended to users, open source in 7 days.



This will be repeated every 4 weeks, with comprehensive developer notes, to help you understand what changed. — Elon Musk (@elonmusk) January 10, 2026

El objetivo principal es que cualquier desarrollador o investigador externo pueda inspeccionar las tripas del sistema y comprender por qué ciertos mensajes ganan visibilidad mientras otros quedan relegados al olvido.

Este movimiento se produce en un contexto de creciente presión regulatoria, especialmente en el marco de la Unión Europea.De hecho, tanto Australia como Reino Unido están sopesando prohibir el uso de X en sus estados.

Las instituciones comunitarias han intensificado su vigilancia sobre las plataformas digitales para combatir la desinformación y proteger la seguridad de los ciudadanos.

Al hacer público su algoritmo de recomendación, X intenta posicionarse como una entidad abierta al escrutinio público, diferenciándose de otros gigantes tecnológicos que mantienen sus sistemas de selección bajo un estricto secreto comercial. Entre los detalles más relevantes de este anuncio destacan los siguientes puntos:

La publicación del código fuente comenzará esta semana, cumpliendo con un plazo de siete días desde el anuncio original.

comenzará esta semana, cumpliendo con un plazo de siete días desde el anuncio original. El proceso de actualización será cíclico , repitiéndose cada cuatro semanas para reflejar los cambios realizados en el sistema.

, repitiéndose cada cuatro semanas para reflejar los cambios realizados en el sistema. Se incluirán notas completas para desarrolladores que explicarán detalladamente qué ha cambiado en cada versión del algoritmo.

que explicarán detalladamente qué ha cambiado en cada versión del algoritmo. La transparencia afectará tanto a las recomendaciones de usuarios (feed de Para ti) como a la inserción de publicidad pagada.

La importancia de esta iniciativa radica en la capacidad de la comunidad global para identificar posibles sesgos o errores en la programación.

Históricamente, los algoritmos de las redes sociales han sido criticados por crear cámaras de eco o por amplificar contenidos polarizantes. Con la apertura del código, se abre la puerta a una auditoría constante por parte de la sociedad civil, lo que podría obligar a la plataforma a mantener estándares de neutralidad más elevados.

No obstante, el camino hacia la transparencia total no está exento de desafíos. Algunos expertos señalan que publicar el código podría dar pistas a los creadores de spam y bots para manipular el sistema con mayor eficacia.

Musk, consciente de estos riesgos, sostiene que el escrutinio de los buenos actores superará los intentos de sabotaje.

Además, esta medida llega tras polémicas recientes relacionadas con la generación de imágenes sexualizadas mediante inteligencia artificial, un área donde las autoridades han exigido a X conservar toda la documentación técnica hasta finales de 2026 para garantizar el cumplimiento de las leyes de seguridad digital.