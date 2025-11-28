La llamativa función de los Pixel que permitía la compatibilidad con AirDrop de Apple empieza a dar problemas

A pesar de que la cobertura de redes móviles y fibra óptica en España se sitúa entre las más avanzadas del continente, muchos usuarios valoran poderse enviar contenido cuando están cerca sin usar Internet.

Para eso diseñó Apple Airdrop y, mucho después, Google y Samsung crearon el actual protocolo QuickShare.

Por desgracia, ambos no eran compatibles. Y hablamos en pasado porque hace unos días Google anunció que, sin ayuda de Apple, había conseguido hacer funcionar los dos sistemas de forma interconectada.

La compañía de Mountain View anunció recientemente una característica que muchos consideraban el santo grial de la convivencia entre sistemas operativos: la capacidad de usar Quick Share para enviar archivos directamente a dispositivos iOS mediante el protocolo AirDrop.

Sin embargo, lo que debía ser una celebración de la tecnología sin barreras se ha convertido en un problema de conectividad para los usuarios del Pixel 10.

Un Android envía un archivo a un iPhone por AirDrop Google El Androide Libre

Google sorprendió a la industria y a los consumidores al desplegar una actualización para Quick Share que, en teoría, eliminaba la necesidad de aplicaciones de terceros para compartir fotos o documentos con un iPhone.

Según las fuentes oficiales, esta funcionalidad fue sometida a rigurosas auditorías de seguridad, modelado de amenazas y pruebas de penetración internas para garantizar que la comunicación entre los dos gigantes tecnológicos fuera segura.

No obstante, parece que en el afán por blindar la seguridad del proceso, los ingenieros pasaron por alto una prueba funcional básica como es asegurar que el teléfono mantuviera su capacidad de conectarse a internet durante el proceso.

El problema salió a la luz gracias al usuario JayMZ en los foros oficiales de soporte de Google, y rápidamente encontró eco en plataformas como Reddit, donde otros propietarios del flamante Pixel 10 confirmaron la incidencia.

AirDrop de iPhone y Quick Share de Android, conectados Google El Androide Libre

El comportamiento del fallo es tan consistente como molesto: el simple acto de intentar compartir un archivo desencadena un colapso en el adaptador de red inalámbrica. Los usuarios afectados describen una secuencia de eventos frustrante:

Al abrir el menú desplegable de Quick Share para iniciar una transferencia, la conexión WiFi se interrumpe de inmediato.

El fallo va más allá de una simple desconexión ya que si el usuario navega a los ajustes de internet mientras el menú de compartir sigue en segundo plano o activo, la lista de redes WiFi aparece completamente vacía, como si el hardware no detectara ninguna señal en el entorno.

Los intentos de reactivar el interruptor de WiFi manualmente resultan inútiles. En los casos en los que la red doméstica llega a aparecer en pantalla, el dispositivo es incapaz de completar el protocolo de conexión ("handshake") y falla repetidamente.

La única manera de recuperar la conectividad es cerrar forzosamente el menú de compartir o reiniciar los servicios relacionados, lo que hace inviable el uso de la nueva función.

Más allá del error técnico, lo que ha generado malestar en la comunidad es la respuesta burocrática de Google.

El incidente fue registrado en el IssueTracker (la plataforma de seguimiento de errores para desarrolladores de Android) el pasado 22 de noviembre.

Sorprendentemente, el ticket fue cerrado ese mismo día. Los ingenieros del IssueTracker argumentaron que el usuario debía dirigir su queja a los foros de soporte comunitarios.

Irónicamente, los expertos de dichos foros suelen remitir este tipo de fallos de software reproducibles de vuelta al IssueTracker. Este ciclo de derivaciones deja a los usuarios en una posición de indefensión.

A falta de una actualización oficial del sistema que corrija el conflicto de drivers o la gestión de energía del módulo WiFi, la comunidad ha encontrado una solución drástica: desinstalar la actualización específica de la extensión de Quick Share.

Al revertir el software a su versión anterior, el WiFi vuelve a funcionar con la estabilidad habitual, aunque esto implica sacrificar la novedosa compatibilidad con AirDrop.