El dramático cambio de Plex que eleva su precio ya tiene fecha para los usuarios de su aplicación Android

Hace unos meses Plex anunció que cambiaría la forma de acceso, y de cobro, de una de sus funciones más usadas en España: el visionado remoto.

Esto aplica a muchos usuarios que no tienen un catálogo de contenido multimedia en su casa, sino que acceden a otro que está alojado en otro sitio.

Esta función no era la originaria de Plex, y ha tenido que actualizar el precio de su acceso y poner funciones de pago para hacerla viable económicamente.

La novedad es que esa restricción ahora aplica a usuarios de Roku, una plataforma que en España no se usa mucho, pero sí en otros países.

A partir de la próxima semana, la plataforma comenzará a exigir una suscripción activa para poder realizar streaming remoto a través de su aplicación en dispositivos Roku.

Este movimiento marca un punto de inflexión en la estrategia de monetización de la compañía, alejándose del modelo gratuito ilimitado que muchos usuarios habían disfrutado hasta la fecha para acceder a sus servidores personales desde ubicaciones externas.

Como decimos, la medida no llega completamente por sorpresa, ya que la compañía había adelantado a principios de año su intención de modificar las condiciones de Plex Pass y de introducir nuevas modalidades de acceso.

Plex

Sin embargo, la implementación técnica de este bloqueo comenzará a hacerse efectiva de manera inminente en el ecosistema Roku.

Aquellos usuarios que utilicen la aplicación para conectarse a un servidor de medios que no se encuentre en su red local se encontrarán con una barrera de pago si no cumplen con los nuevos requisitos.

Además de esta restricción, la actualización traerá consigo las mejoras en la navegación que ya se habían probado en versiones preliminares, buscando suavizar el impacto con una mejor experiencia de usuario en la interfaz.

No obstante, en ese mismo anuncio también hay una fecha que sí es relevante para nuestro mercado: 2026.

Ese será el momento en el que esta misma restricción se aplique a apps mucho más populares, como la de FireTV, la de Apple TV y la que se usa en Android TV o Google TV.

Para evitar la interrupción del servicio y continuar disfrutando de las bibliotecas multimedia de forma remota, Plex ha estructurado dos vías principales.

Es fundamental entender que este cambio afecta específicamente a la reproducción remota, es decir, cuando se quiere ver contenido desde una red Wi-Fi o de datos diferente a la del servidor donde se alojan los archivos. Las opciones presentadas por la plataforma son las siguientes:

Opción 1: Suscripción a Plex Pass. Esta es la alternativa más robusta y recomendada para los administradores de servidores. Si el propietario del servidor cuenta con un Plex Pass, todos los usuarios que accedan a su contenido podrán hacerlo remotamente sin necesidad de pagar nada extra. Además, desbloquea funciones avanzadas como saltar introducciones (Skip Intro) y créditos, y permite al usuario hacer streaming desde cualquier otro servidor al que tenga acceso.

Esta es una modalidad más reciente, pensada para usuarios individuales que no administran su propio servidor pero que consumen contenido de amigos o familiares. Si el dueño del servidor no tiene Plex Pass, el usuario invitado puede pagar esta suscripción de bajo coste (aproximadamente 1,99 dólares al mes o 19,99 al año) para habilitar la reproducción remota en su propia cuenta.

La decisión busca equilibrar los costes de desarrollo y mantenimiento de la infraestructura que permite estas conexiones seguras y transcodificadas a través de internet.