La genial función Rodea para Buscar ahora te permite tener conversaciones más profundas sobre lo que hay en tu pantalla

Usando Circle to Search para buscar una flor Álvarez del Vayo El Androide Libre Selva Negra (Alemania)

Aunque en España llevamos ya un tiempo disfrutando de la función Rodea para Buscar, la última actualización de Google promete transformar esta experiencia.

Lo que ha hecho la empresa es priorizar la inteligencia artificial generativa sobre los resultados de búsqueda tradicionales.

Esta novedad representa un paso decisivo en la estrategia del gigante tecnológico para convertir nuestros teléfonos móviles en asistentes mucho más proactivos y capaces de entender el contexto visual con una profundidad sin precedentes.

Hasta ahora, cuando utilizábamos esta herramienta en nuestros dispositivos Android, el comportamiento estándar al seleccionar una imagen y añadir texto era dirigirnos a una búsqueda visual convencional.

Es decir, si rodeabas unas zapatillas y preguntabas "¿dónde comprarlas?", el sistema te mostraba enlaces de tiendas o imágenes similares.

Sin embargo, según se ha detectado en la versión 16.47.49 de la aplicación de Google, esto ha cambiado.

Ahora, el sistema activa por defecto el "Modo IA", permitiendo una conversación mucho más fluida y rica en matices sobre lo que aparece en tu pantalla.

Circle To Search El Androide Libre

Esta actualización no llega sola, sino que viene acompañada de ajustes visuales que denotan la importancia de la nueva funcionalidad.

El cambio más evidente es la reubicación de la barra de búsqueda. Anteriormente situada en la parte superior, ahora aparece en la zona inferior de la interfaz de resultados.

Este movimiento no es meramente estético; sugiere una invitación a continuar la interacción, acercando la experiencia a la de un chat con un asistente virtual inteligente.

Las implicaciones de este cambio son notables para el uso diario. Al integrar el Modo IA como respuesta predeterminada, Google elimina la fricción que suponía tener que buscar modos alternativos para obtener respuestas complejas.

Aunque Google ya había adelantado algunas de estas capacidades en julio, el despliegue efectivo parece estar ocurriendo ahora de manera escalonada.

Inicialmente, el Modo IA se presentó como una alternativa más inteligente a la búsqueda estándar, pero su integración directa en el flujo de trabajo de "Rodea para Buscar" marca su madurez.

Es importante destacar que, antes de este cambio, si un usuario escribía una consulta adicional junto con su selección de imagen, a menudo se encontraba con la interfaz antigua y resultados limitados. La nueva implementación soluciona esta inconsistencia.

Al escribir en la nueva barra inferior, la consulta se procesa inmediatamente a través de los algoritmos de inteligencia artificial generativa, alineándose con lo que Google denomina "AI Overviews" o resúmenes de IA.