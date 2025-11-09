Esta es la función de IA que más utilizo cada día y que pronto estará en tu móvil: hace que no pierda ninguna idea

La inteligencia artificial es una de las tecnologías de las que más se está hablando en la actualidad, tanto por su gran impacto energético como por sus posibilidades a la hora de facilitar la vida a los usuarios.

En los móviles Android, esta se encuentra integrada de diferentes maneras. Tanto en la optimización del ahorro energético como a la hora de ofrecer funciones.

Por ejemplo, es posible borrar una persona o un elemento de una fotografía y sustituirlo por otros objetos o fusionarlo con el fondo.

Sin embargo, la IA puede ir aún más allá para hacer que tareas del día a día sean más sencillas, en especial con todo lo referente a leer o escribir texto.

Son varios los fabricantes que han empezado a incluir en sus dispositivos un asistente de redacción, o algo que nos parece extremadamente útil: un gestor inteligente de capturas de pantalla.

Este recibe diferentes nombres en función de la marca, como Plus Mind en OnePlus, o Mind Space en Nothing, pero es una funcionalidad que está cada vez más integrada en algunos dispositivos y que merece la pena probar.

Es un añadido gracias al cual va a ser más sencillo organizar todas aquellas capturas de pantalla que se hacen para recordar algún elemento.

Puede ser el cajón de sastre ideal para todas aquellas ideas que se ven en redes sociales, correos electrónicos o en cualquier app y que muchas veces no se sabe dónde guardar.

Una de sus mayores ventajas es que la app suele ser capaz de hacer un resumen utilizando inteligencia artificial, el cual resume y explica pormenorizadamente la información que hay en la pantalla.

Gracias a esta funcionalidad, incluso es posible utilizar estas capturas inteligentes para pasar el texto que hay en una imagen a texto plano.

En el caso de Plus Mind, con las nuevas versiones permite crear diferentes colecciones para organizar mejor este contenido, e incluso está integrado con Gemini, el asistente de Google.

Con esta integración, se le pueden pedir cosas como que cree una ruta de viaje utilizando las capturas que se han hecho a los monumentos de una ciudad, o que haga una lista de la compra utilizando los ingredientes de varias recetas.

Las posibilidades que ofrece son enormes, y se trata de una función que cada vez está llegando a más marcas y dispositivos, por lo que seguramente no tarde demasiado en estar disponible en tu móvil, si no lo está ya.