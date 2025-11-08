Controla el ahorro y gestiona todas tus suscripciones online con esta aplicación gratuita: "He olvidado pagar de más"

En España hemos normalizado tener suscripciones, pagar de forma regular y no puntual por tener acceso a servicios concretos, desde apps de streaming hasta plataformas de IA.

Esto conlleva un gasto que del que, en muchas ocasiones, no somos conscientes, porque olvidamos qué estamos pagando, no usamos algunas y aún así no las damos de baja...

De hecho, este sistema se ha vuelto tan común que existe un término para el colapso del mismo: "fatiga de suscripción". Parece que todo ahora se puede pagar así y en muchas ocasiones, no tiene sentido.

Para evitar esta pérdida de dinero, porque es lo que es, tenemos algunas opciones, como aplicaciones diseñadas para controlar nuestros gastos en suscripciones mensuales. Una de ellas es Subpli.

Al contrario que otras del estilo, que requieren en sí mismo un pago o suscripción, esta aplicación se puede descargar gratis desde la Play Store y, lo que es más llamativo no tiene publicidad. Es raro ya encontrar apps así.

Subpli El Androide Libre

La aplicación es bastante completa, y permite buscar los servicios para activar el control de la suscripción o añadir algunos que no estén en su base de datos.

Esto pasa, sobre todo, con los que son regionales, como Filmin. Pero añadirlos es extremadamente sencillo, eligiendo sólo el nombre y un icono para diferenciarlos.

En cada suscripción podremos el precio, la fecha de inicio y si queremos recibir notificaciones antes de que se renueven, para poder cancelarlas antes si así lo queremos.

Incluso es posible usar la aplicación sin registrarnos, aunque si queremos sincronizar el perfil entre dispositivos o guardar una copia de seguridad, lo mejor es hacerlo.

Interfaz El Androide Libre

Si queremos, podemos categorizar cada una de las suscripciones, para poder saber rápidamente cuánto gastamos en sistemas de IA, o en apps de streaming, o en compras.

En los ajustes podemos controlar las notificaciones, el estilo de la fecha, la moneda o el idioma. Está en español, aunque en algunas secciones la traducción no es del todo buena, pero permite que cualquiera la pueda usar.

Esta es una aplicación que debería usar prácticamente cualquier persona con más de dos o tres suscripciones, especialmente esos que se dan de alta en casi todo y luego olvidan cancelar antes de que acabe el período promocional.

Es sorprendente el número de personas que pagan mes a mes cosas que ni de lejos aprovechan y que, incluso, ni siquiera usan.