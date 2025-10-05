Quitar una reja de una foto era una tarea muy compleja hasta que llegó Gemini y lo hizo literalmente en 5 segundos

Hace ocho años Google anunció en el Google I/O de 2017 una función para Google Fotos que permitiría eliminar objetos de las imágenes como por arte de magia.

Esa característica llegó años más tarde con el borrador mágico de la aplicación, y otras empresas han integrado funciones similares e incluso más potentes.

Sin embargo, se quedó en la retina de todo el mundo esa imagen en la que aparecía un niño jugando al béisbol detrás de una valla.

Google presumía de que suaplicación podría borrar la verja y recomponer la imagen de manera que no pareciera que antes había algo diferente.

En 2025 esa función quizás no es tan espectacular, pero lo es la manera en la que Google la ha integrado en otra herramienta mucho más actual, Gemini.

Foto original El Androide Libre

Recientemente he estado de viaje en Lisboa y he hecho, como era de esperar, muchas fotos y vídeos. Ha sido el primer viaje en el que he usado Gemini de manera activa, especialmente para una cosa: eliminar rejas.

En la imagen superior se puede apreciar cómo es tomar una imagen en la que la valla nos destroza la imagen que buscamos y el resultado tras subirla a Gemini y pedirle en Español que "quite la verja".

Foto editada El Androide Libre

El proceso es extraordinariamente sencillo y solo le lleva unos pocos segundos. Por supuesto, luego podemos descargar a foto, que sólo quedará marcada por una pequeña estrella en la parte inferior derecha.

Esto lo hace Google para dejar claro que ha sido editada por IA. Se podría quitar, pero no es necesario, al menos en mi caso, porque no busco engañar a nadie, sino tener una imagen mejorada.

Foto original El Androide Libre

Pero hubo un caso aún más llamativo en el viaje. La visita a la famosa Torre de Belém sabía que iba a ser un chasco porque estaba de obras, con su fachada completamente tapada por andamios.

Sin embargo, me animé a tomar una foto y pedirle a Gemini que eliminara la estructura provisional para tenerla imagen que hubiera captado de no estar en fase de restauración.

Foto editada El Androide Libre

El resultado fue magnífico y, aunque me pareció algo irreal al inicio, pude comprobar con fotos de otros familiares de otros años que la torre lucía exactamente como la IA había recreado.

Ahora bien, ¿son esas imágenes fotos? Realmente no, en tanto que no han captado una realidad como tal. ¿Eso importa? Pues depende de lo que busquemos.