La nueva aplicación de Google Home con inteligencia artificial empieza a llegar... pero aún no está en Android

La integración de Gemini como asistente de voz en los móviles es algo que en España ya hemos normalizado. Siendo una de las mejores alternativas a ChatGPT, que esté en cualquier teléfono es algo positivo.

Sin embargo, Google quiere que esta herramienta llegue mucho más lejos, por eso la ha implantado en Google TV o en WearOS.

Pero también quiere que esté en el sistema domótico de la empresa, para lo cual va a actualizar la aplicación de Google Home.

Esta era una noticia que llevábamos tiempo esperando, dado que según la empresa en octubre los altavoces existentes se empezarían a actualizar a Gemini, dejando de lado el asistente de Google.

Pues bien, los primeros usuarios ya están recibiendo la actualización de Google Home que, presuponemos, es la antesala de la actualización de los altavoces.

Google Home con la función Ask Home El Androide Libre

Lo curioso es que estos usuarios son los que usan iPhone, porque la actualización es de la aplicación para iOS, no para Android. Una vez más Google parece que da prioridad a los usuarios del sistema de Apple para lanzar novedades.

La realidad es que posiblemente tenga que enviar la actualización a los servidores de Apple con tiempo para que, cuando llegue el día del lanzamiento, esté disponible, habiendo sido ya revisada.

Esta nueva aplicación es similar a la anterior en diseño, pero tiene un elemento nuevo muy importante, la barra de búsqueda superior.

En ella está integrado Gemini, por lo que podremos pedirle cosas con lenguaje natural a la aplicación para que la ejecute sin tener que crear complicadas rutinas o buscar por los menús.

Cartel de posibles errores de Gemini El Androide Libre

La propia aplicación indica que Gemini puede cometer errores, por lo que es necesario comprobar que la orden se ha ejecutado bien.

Además de la integración de Gemini, se han rediseñado algunas partes de la aplicación, siendo la sección principal ahora la que muestra los dispositivos favoritos pero no el resto.

Es de suponer que poco a poco esta actualización llegue a más usuarios y el día 1 de octubre Google libere la nueva versión de forma masiva. Con todo, no sabemos si será una actualización regional.

En ocasiones Google lanza una mejora en algunos mercados y, cuando ha comprobado que no hay problemas, la lleva al resto de países.