Google puede destruir para siempre a las tiendas alternativas a la Play Store al buscar más seguridad

Hace unos días un anuncio de Google puso en alerta a muchas empresas que se dedican al desarrollo de aplicaciones Android y a la distribución de las mismas.

La empresa dueña de este sistema operativo había establecido un plazo límite para permitir la instalación de aplicaciones en su sistema mediante el uso de archivos APK, sin pasar por la Play Store.

Esto, que en teoría es para minimizar la instalación de aplicaciones fraudulentas, puede ocasionar un daño irreparable a tiendas que son rivales, por así decir, de la Google Play Store.

Esto mismo es lo que ha declarado el creador de F-Droid, una de las tiendas de aplicaciones Android más populares, al menos entre los más fanáticos de la tecnología.

Esta tienda no se ha creado, ni pretende ser, una alternativa a la Google Play Store, como sí lo intentaron ser las propuestas de Amazon o de otras grandes empresas.

¿El fin de F-Droid?

De hecho, F-Droid se centra en alojar aplicaciones Open Source, gratuitas, que tienen el código visible para que cualquiera pueda inspeccionarlo. Eso mismo le da cierta garantía de seguridad.

El problema es que la forma de verificar esas aplicaciones por parte de la empresa será algo que no permitirá Google a partir del cambio de la estrategia de instalaciones en Android. Esto llevaría, si nada lo remedia, al cierre de propuestas como F-Droid.

F-Droid

Según el fundador de la tienda alternativa, si se implementa lo que Google ha anunciado se "pondría fin al proyecto F-Droid y a otras fuentes de distribución de aplicaciones gratuitas/de código abierto tal como las conocemos hoy, y el mundo se vería privado de la seguridad de un catálogo de miles de aplicaciones confiables y verificadas por todos."

La UE como última opción

Este movimiento por parte de Google se ha diseñado, como es lógico, bajo la lógica estadounidense. Y esto es relevante porque en los últimos años hemos visto cómo la Unión Europea ha criticado a Apple por un movimiento similar.

De hecho, esta región es la única del mundo en la que Apple está obligada a permitir la existencia de tiendas de aplicaciones alternativas a la AppStore, algo que ni en Estados Unidos tienen.

Así pues, aunque se ejecutara el movimiento planificado por Google, es posible que en los países europeos no se llevara a cabo, porque sería absurdo permitirle a Google hacer algo que Apple tiene prohibido.

La excusa de la seguridad

El motivo esgrimido por Google para realizar este movimiento es la seguridad, algo que suena extraño porque la propia tienda de la empresa ha sido la forma de distribución de numerosas apps fraudulentas.

Es cierto que limitar la instalación de APKs disminuiría las posibilidades de que usuarios inexpertos descarguen aplicaciones de fuentes desconocidas, con el riesgo que ello supone, pero la opción que plantea Google es muy radical.