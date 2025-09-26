Google quiere cambiar radicalmente cómo se muestran tus contactos cuando te llamen y respondas en tu Android

La aplicación de Contactos es una de las más usadas en España por los que tienen un móvil Android, y pese a eso es una app que no suele ser considerada importante.

Uno de los motivos es porque su uso es simple y sencillo, y pasa algo desapercibida. Pero es de las más importantes, porque es donde está toda nuestra agenda telefónica y donde podemos guardar datos de esas personas.

La falta de personalización no es destacada, pero eso va a cambiar con la actualización en la que está trabajando Google, que quiere que cuando alguien nos llame se vea, muy claramente, quién es.

Para ello ha diseñado las tarjetas para contactos, que son plantillas diseñadas desde el móvil que aparecen cuando nos llama un contacto en concreto.

Estas Tarjetas de Contactos llevan varios meses en desarrollo, pero ya están empezando a aparecer a algunos usuarios. Con todo, aún no está en la versión estable de la aplicación.

Personalización de la llamada Android Authority El Androide Libre

Lo que permite esta nueva función es poner una foto que se muestra a pantalla completa cuando nos llama alguien. Adiós a las pequeñas imágenes con la cara del contacto.

Además, se podrá modificar también tanto el nombre como el diseño del texto, en forma y color. De hecho, en una primera versión de esta función no se podía y en los últimos días se han dado más opciones de personalización, lo que siempre se agradece.

Esta personalización se podrá hacer desde la aplicación Contactos y desde la interfaz de llamada cuando se active en nuestra cuenta.

Además, se sincronizará con nuestra cuenta de Google, por lo que estará disponible en todos los dispositivos donde la usemos, sean móviles, tablets, etc.

Personalización de llamada 9to5Google El Androide Libre

Esta función está claramente copiada de una muy similar que Apple introdujo en iOS para los iPhone. Con todo, era hora de que cambiara la manera en la que se mostraban los contactos cuando nos llamaran.

Por el momento esta función está apareciendo en versiones beta de las aplicaciones Contactos y Teléfono, pero no es posible activarlo manualmente.

El motivo es que Google también capa a nivel de servidor qué perfiles pueden acceder a esta función, y por el momento, sólo una lista muy restringida de usuarios ha tenido acceso. Con todo, es de esperar que llegue a todo el mundo en unos pocos meses.