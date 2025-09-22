Microsoft va a cerrar esta versión de Outlook para Android, obligando a instalar la versión más pesada

Una de las mayores ventajas que tiene Google en móviles es Gmail. Sin embargo, aunque en países como España su uso es masivo, no es el único cliente.

Aún hoy hay usuarios que utilizan otros correos electrónicos, sobre todo a nivel profesional y corporativo y, por eso, a veces se usan otras aplicaciones.

Una de ellas es Outlook Lite, una versión del cliente de Microsoft que se centraba en ofrecer una versión ligera para móviles Android. Llevaba unos tres años entre nosotros.

Pero su fin está cerca y que la corporación estadounidense ha confirmado que el próximo 6 de octubre dejará de estar disponible para su descarga. Los usuarios actuales podrán seguir usándola durante un tiempo limitado antes de su retirada total.

Pero una vez se apaguen los servidores de esa aplicación, próximamente, los usuarios que quieran seguir usando una aplicación para este cliente de correo electrónico deberán descargar la versión completa.

Según la empresa "la aplicación Outlook Lite se retira para que podamos centrar nuestras inversiones en la aplicación Outlook Mobile, nuestra experiencia insignia para Android, que ofrece una mejor funcionalidad y experiencia de usuario"

Está claro que Microsoft quiere potenciar el uso de funciones avanzadas, como la inteligencia artificial, la integración con Office 365, etc.

El problema estará en los usuarios que utilicen móviles menos potentes, aunque es cierto que, en su lanzamiento, esta app estaba diseñada para terminales que, a día de hoy, no se usan.

Outlook Lite se diseñó para usuarios de mercados en desarrollo y para aquellos con teléfonos con 1 GB de RAM. Además, esta app se optimizó para consumir menos batería y funcionar en redes 2G y 3G más lentas.

Además, su descarga era extremadamente pequeña, de unos 5 MB, lo cual representa una gran diferencia con la aplicación completa de Outlook.

Actualmente, en España, los móviles menos potentes ya permiten el uso de redes 4G, tienen más de 4 GB de RAM y mucho espacio interno por lo que no debería ser un trauma el cambio.

Con todo, los usuarios que cambien de la versión Lite a la completa también empezarán a ver anuncios para que contraten una suscripción para Microsoft 365. Como hemos dicho, Microsoft quiere potenciar este tipo de ingresos y esta es una buena forma.