Se acabó el leer por obligación: Google Chrome ahora convierte cualquier web en un podcast

Google lleva ya muchos años permitiendo escuchar las páginas web sin tener que instalar nada. Esta función incluso está disponible en España.

Es útil para poder enterarnos de una noticia u otra publicación sin tener que dejar de hacer otras cosas. Ahora esa función ha evolucionado.

Algunos usuarios están viendo cómo se empieza a mostrar un nuevo botón que lo que hace es convertir la página web mediante inteligencia artificial en un podcast de dos personas.

Esta función se basa en Notebook LM, la popular herramienta de IA de Google que permite hacer eso con documentos, vídeos, textos... Ahora se integra en Chrome.

Por el momento no está en todos los dispositivos y disponible para todos los usuarios, pero sí que ha dado el salto de las versiones Canary y Beta de Chrome a la versión estable.

Interfaz del modo lectura de webs Android Authority El Androide Libre

Así pues, es de esperar que en unas pocas semanas todos los usuarios la tengan disponible. Este tipo de despliegues es normal para que, si se encuentra algún fallo, se pueda corregir antes de que todo el mundo tenga acceso.

Se usa de la misma manera que la opción anterior. Solo hemos de ir a la página web en cuestión y pulsar en el icono de los tres puntos de la barra de navegación. Ahí bajamos y pulsamos en Escuchar esta página.

Se abrirá una interfaz de reproducción de audio en el propio navegador, donde podremos controlar el avance de la noticia en audio o la velocidad del mismo, pero ahora tendremos un nuevo botón.

Este es el que permitirá convertir la lectura de la noticia tradicional en un podcast. Solo activando esa función tendremos esta nueva forma de enterarnos de lo que narra la web.

En todo momento lo que se crea es un audio entre dos personas, completamente creadas por IA, en el que discuten y hablan sobre la información que muestra la página web.

Y, si queremos, podemos desactivar esta función y volver a la idea original de que el sistema simplemente nos lea en voz alta lo que pone el texto.

Wdget de lectura de webs El Androide Libre

Como antes, es posible dejar Chrome en segundo plano y escuchar el audio, incluso controlarlo desde el reproductor de la barra de herramientas. Esto nos permitirá realizar otras acciones con el móvil.