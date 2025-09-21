Borrar esta aplicación de mi televisor con Android TV solucionó el mayor problema que tenía con ella, la fluidez

Netflix, HBO Max, Prime Video, Filmin... Son muchas las plataformas de streaming que se usan en España a diario, y la mayoría se hace desde televisores inteligentes.

Esto hace que estos dispositivos se hayan convertido en una compra casi obligada y, de hecho, es complicado encontrar un modelo que no tenga un sistema operativo y apps integradas.

La cuestión es que, por eso, se convierten más en oordenadores con una enorme pantalla que en algo parecido a lo que eran los televisores hace unas décadas.

Y como cualquier ordenador, al instalar aplicaciones y programas, podemos alterar su comportamiento. Eso es justo lo que me pasó a mí.

Hace unos años compré un televisor con Android TV, por la facilidad de instalación de apps que me daba, además de la integración en el ecosistema de Google.

Button Mapper en un televisor El Androide Libre

Pasaron los años y empecé a notar que el control del mando era errático y que, demasiadas veces, me fallaba a la hora de moverme por los menús o al pulsar un botón.

A veces incluso pulsaba una vez una de las direcciones del pad de control y el sistema se movía en esa dirección decenas de veces, por lo que era un suplicio navegar entre los menús de las apps de streaming

Lo achaqué a que el televisor tenía ya cierto tiempo y a que las actualizaciones del sistema quizás lo habrían ralentizado. Al fin y al cabo, las apps cada vez demandan más, el sistema es más exigente...

Cual no sería mi sorpresa al leer que podría ser culpa de una aplicación. Y que se podría solucionar simplemente borrándola.

Al parecer una popular aplicación para remapear botones, Button Mapper, estaría interfiriendo con el sistema a través de los servicios de accesibilidad.

En Android Authority hicieron varias pruebas y llegaron a esa conclusión, así que me decidí a probarlo en mi televisor y... sí, era eso. Al parecer no hay manera de remapear botones en el televisor sin comprometer la fluidez.

Captura de pantalla de Button Mapper en un Android TV El Androide Libre

Hay que dejar claro que no es un problema de la aplicación, sino de cómo funciona, porque en otras aplicaciones similares pasa lo mismo.

Por el momento la única solución, si queremos eliminar los problemas de fluidez y mal funcionamiento del mando, es no usar este tipo de apps.