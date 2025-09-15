"No sabía que podía usar el móvil para esto": las funciones que he descubierto y ya se han vuelto imprescindibles

Las grandes cantidades de memoria y la creciente potencia de los móviles hacen que, en España, se pueda usar para prácticamente cualquier tarea para la que se suele usar un ordenador.

Ya sea gestionar el calendario, editar documentos o incluso tomar fotografías. De hecho, algunos profesionales, lo usan como herramienta de trabajo sin ningún problema.

Todo está en encontrar el equilibrio para que sea un dispositivo cómodo de usar y que se adapte de la mejor manera a la rutina diaria.

Aunque haya gente que pasa horas configurando su móvil nada más comprarlo, es cierto que muchas veces, se siguen descubriendo cosas pasados los meses. De hecho, las actualizaciones de software, en muchas ocasiones, también proporcionan nuevas funciones para el móvil.

Estas nuevas características recién descubiertas, en algunos casos, se adaptan a la perfección a lo que necesita el usuario, por lo que siempre merece la pena explorar la configuración.

Personalmente, hay algunas funciones que he empezado a utilizar hace unos meses y que ya se han convertido en insustituibles en mi smartphone.

Gestos en la pantalla de bloqueo

Algunos móviles Android cuentan con la opción de programar gestos en algunos botones. Como por ejemplo mantener pulsado el botón de apagado para activar Gemini.

Esto es algo que la gran mayoría de móviles Android tiene activado por defecto, y en muchos de ellos es posible cambiar este acceso rápido, igual que el de pulsar dos veces seguido el botón de encendido.

En este último caso únicamente se podrá activar un acceso rápido a la cámara. Sin embargo, existen otros muchos móviles que cuentan con la posibilidad de dibujar diferentes símbolos cuando la pantalla está apagada para realizar acciones.

Estos accesos rápidos pueden ahorrar bastante tiempo en el día a día, especialmente en aquellas situaciones en las que se coge el móvil únicamente para encender la linterna o abrir la cámara y tomar una foto rápida.

Para activar esta función será necesario ir hasta el apartado de Accesibilidad, dentro de Ajustes, donde viene todo lo relacionado con gestos de este tipo.

Algunos de los que se incluyen en mi móvil, un OnePlus 13, son el de dibujar una V para encender la linterna o una O para acceder rápidamente a la cámara.

De la misma forma, también es posible dibujar símbolos como el de pausa para parar la reproducción de contenido multimedia, o dibujar una especie de montaña para acceder a la calculadora.

Mind Space

Esta funcionalidad nativa de los móviles de OPPO y OnePlus se ha convertido en una de las que más uso en el día a día con mi móvil. Aunque hay otras marcas como Nothing que tienen su propia alternativa.

Se trata de Mind Space, que básicamente es una suerte de memoria virtual en la cual se pueden guardar capturas de pantalla de todos los ámbitos.

La inteligencia artificial se encargará de extraer el texto y cualquier información importante para luego crear un evento o bien hacer un resumen en la propia app.

Resulta un método muy sencillo para acceder a información que vemos en el día a día y que solemos necesitar, como por ejemplo un itinerario de un viaje.

También es capaz de extraer información sobre cada captura de pantalla, por lo que si hay algún tipo de fecha, creará automáticamente un evento en el calendario que el usuario puede editar antes de añadirlo.

El español aún no funciona de la mejor manera en todas las situaciones, pero sin duda es una opción que merece mucho la pena utilizar, ya sea esta aplicación en concreto o una funcionalidad equivalente en los móviles de otras marcas.

Cambia todas las notificaciones

Desde hace bastantes años, Android cuenta con un sistema de notificaciones muy completo y que además es posible modificar al máximo.

Más allá de la evidente ventaja de que cada uno puede elegir que su móvil se comporte como prefiera, hacer algunos cambios puede mejorar considerablemente el ritmo de uso del teléfono.

Por ejemplo, si se desactivan las notificaciones de aquellas aplicaciones en las que no sirven para mucho, como por ejemplo en los juegos, donde las notificaciones solo suelen ir referidas a eventos.

Por otra parte, también existen otras aplicaciones en las que hay algunas notificaciones que son más importantes que otras.

En Instagram u otras redes sociales, es posible que a muchos usuarios les interesen las notificaciones de mensajes directos, pero no las de los likes.

Todo esto se puede cambiar para que unas aparezcan de forma flotante y otras como notificación silenciosa.

Aquí cada persona deberá examinar su móvil para ver a qué aplicaciones y a qué eventos dentro de cada aplicación se les quiere dar mayor importancia.