"No volveré a ir a un parquímetro": esta app te deja pagar por el aparcamiento y te devuelve el dinero que sobre

El coche es un medio de transporte indispensable para muchas personas que lo necesitan para ir a trabajar o a hacer todo tipo de tareas cada día.

Sin embargo, si se vive en el centro de alguna ciudad en España, lo más probable es que se tenga que convivir con el estacionamiento regulado y los parquímetros.

Se trata de una medida con la que se busca desincentivar que los ciudadanos acudan al centro con el coche, ya que hace que tengan que pagar por aparcar.

Además, aunque se pague, no se puede estar todo el tiempo que uno desee, sino que hay ciertos límites gracias a los cuales los usuarios solo pueden quedarse durante un tiempo determinado.

Para pagar este estacionamiento se utilizan los parquímetros que, por ley, deben estar situados en una posición cercana a los lugares en los que está limitado el aparcamiento.

Sin embargo, no es el único medio que hay para pagar, puesto que existen algunas aplicaciones increíblemente interesantes gracias a las cuales es posible hacerlo sin ni siquiera tener que ir hasta la máquina.

Y es que, la acción de poner el papel dentro del coche ya no es necesaria, puesto que el sistema está informatizado y los revisores vigilan que los coches hayan pagado el estacionamiento comprobando su matrícula en la base de datos.

Aquí es donde aplicaciones como Easy Park pueden ser muy útiles, puesto que permiten hacer todo este pago de manera online, e incluso te devuelven el dinero que sobra de tu estacionamiento si acabas antes.

Su funcionamiento es extremadamente sencillo. En primer lugar, habrá que introducir la matrícula del coche para que cada vez que se pague por estacionar, dicho pago vaya asociado a tu coche.

Se puede elegir manualmente la zona en la que se ha aparcado o bien activar la localización para que detecte automáticamente la ubicación.

Una vez se haya hecho esto habrá que confirmar la zona en cuestión y si se está aparcando en zona azul o zona verde.

Easy Park

Tras esto solo será necesario elegir el tiempo por el que se quiere pagar el estacionamiento y proceder al pago online.

En Madrid y otras ciudades existe la posibilidad de que te devuelva automáticamente el tiempo que no ha utilizado. Para ello habrá que abrir la app y elegir el estacionamiento actual para luego seleccionar esta opción.

Es importante tener en cuenta que una vez que se pare el estacionamiento en la app habrá que mover el coche, por lo que es algo que hay que hacer únicamente cuando se esté a punto de moverlo. El dinero sobrante se reembolsará en el mismo método de pago que se haya utilizado en primer lugar.