Google Maps va a mejorar su uso incluso cuando no tengas abierta la aplicación

Google Maps es una de las aplicaciones estrella de Google, sobre todo en la época que acabamos de atravesar en España, el mes de agosto, el momento en el que más ciudadanos cogen vacaciones.

El uso de esta aplicación puede ser diario, pero en épocas señaladas se dispara, y por eso las novedades que llegan a este programa suelen ser relevantes para una inmensa mayoría.

Hace unos meses Google anunció las Live Updates, notificaciones que nos permitían saber cómo iba nuestra ruta directamente desde la pantalla de bloqueo o desde la barra de notificaciones, sin tener que entrar en la app.

Ahora se ha visto que está realizando pruebas para mejorar estas notificaciones mediante la inclusión de las propias señales de navegación cuando tenemos una ruta activa.

Es decir, que en la propia ventana flotante se nos indicará si tenemos que seguir recto, si tenemos que girar, etc. Es un uso muy similar al que tenemos en los relojes inteligentes con este tipo de app.

Live Updates de Android 16 Android Authority El Androide Libre

Gracias a esta nueva función no tendremos que mantener en primer plano la aplicación si no queremos, y podemos mirar simplemente cuál es el siguiente paso mientras hacemos otras cosas.

Por el momento esta prueba de Google se está restringiendo a usuarios que utilizan móviles Pixel o modelos de Samsung, pero siempre con Android 16 de base. Poco a poco expandirá la función a más modelos.

Las notificaciones en vivo son una de las novedades más importantes de las últimas actualizaciones de Android de los últimos años, siendo además algo realmente útil, aunque depende de cómo lo implementen las diferentes apps.

Está claro que Google quiere exprimir esta nueva posibilidad y ha empezado con una de las apps que más se beneficia de ello, aunque por el momento la mayoría de personas deban esperar a que su móvil se actualice o, quizás en breve, a cambiar de modelo por uno con Android 16.

Tendremos que esperar a ver si el resto de aplicaciones de grandes empresas empiezan a usar también esta función, algo que parece probable porque muchas ya las usan en los iPhone.

Y es que no pasa desapercibido que esta función está muy inspirada en lo que Apple presentó en iOS hace más de tres años, con iOS 16 en 2022.

Esto ya es algo común en aplicaciones como Uber, donde permiten saber la distancia del coche que viene a recogernos sin tener que entrar en la app.