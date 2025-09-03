La espera ha concluido: Gemini ya tiene fecha de llegada a los altavoces inteligentes y la aplicación de Google Home

La apuesta de Google por la inteligencia artificial generativa no empezó con buen pie. Bard fue un producto fallido, pero supieron reaccionar a tiempo.

Ahora Gemini se ha posicionado como una de las mejores opciones si queremos usar un chatbot con inteligencia artificial, crear imágenes, y mucho más.

Se nota que Google fue la precursora de la tecnología Transformer que ha dado lugar a la revolución de la IA de los últimos años.

Pero si en los móviles y en servicios web la compañía estaba a la par con sus rivales, había un campo en el que aún no había avanzado: el hogar.

Sabíamos que Google iba a lanzar la actualización en Google Home en octubre, cambiando el asistente de voz de toda la vida por Gemini, pero aún no sabíamos la fecha.

Ahora la compañía ha confirmado a través de sus redes sociales que será el 1 de octubre cuando Gemini llegue a esta aplicación.

Por ahora no hay más información, y aún hay dudas de si la integración será sólo a través de Google Home o si podremos usar Gemini a través de las cámaras y los altavoces de la empresa. Esto último es lo más probable.

El motivo principal es que la calidad del asistente de Google en estos aparatos se ha quedado muy desfasada si se compara con Alexa. Eso sí, la transición no será inmediata.

Es más, la empresa rival tiene Alexa+ funcionando en Estados Unidos desde hace unos meses, y este movimiento de Google es su respuesta directa.

Es de suponer que habrá versiones gratuitas y otras de pago, no sabemos si integradas en las tarifas de Google One que tienen Gemini Advanced o habrá otras nuevas.

Tampoco se ha confirmado si la fecha del 1 de octubre es para un lanzamiento a nivel mundial o si primero se activará en Estados Unidos y, más adelante, en otros mercados como España.

Esto último parece lo más probable dado que se trata de una implementación que puede causar muchos problemas, sobre todo por la integración con la domótica, como pasó con el paso del asistente de Google a Gemini en los móviles.