Los cromos de fútbol llegan a tu móvil o tablet: cómo conseguir el álbum oficial y varios sobres gratis todos los días

No hay ninguna duda de que el fútbol es el deporte rey en España, y una gran parte de la población tiene sus preferencias en cuanto a los equipos locales.

Es algo que sucede con mayores y pequeños, y no es extraño que estos últimos muestren interés por las colecciones y los cromos.

Se trata de algo típico, una afición bastante bonita y entretenida que muchos hemos practicado de pequeños, y a día de hoy, siguen existiendo estas colecciones.

De hecho, ahora han pasado la barrera física y han llegado a los móviles Android —e iOS— gracias a la aplicación de colección digital de Panini.

Se trata de los cromos oficiales de la liga doméstica española, y esta alternativa se puede descargar en el móvil o tablet. Aunque también hay disponibles otras colecciones en la propia app.

Esta no es la mejor del mundo en cuanto a interfaz y experiencia de usuario, pero permite echar un vistazo como invitado. Para empezar una de estas colecciones, como la de LaLiga, sí que será necesario registrarse.

La idea con esta aplicación es que ofrezca una experiencia parecida a la que se tendría con una colección de cromos física. Es cierto que no hay un álbum físico que poder consultar con el paso de los años, pero también ofrecen sobres gratis, por lo que puede ser un buen entretenimiento.

Todos los usuarios pueden conseguir un sobre gratis cada ocho horas, por lo que se pueden obtener tres nuevos cada día.

La idea es que cuando se abra un sobre se pueda acceder a cada cromo para decidir si se quiere poner en el álbum virtual o si bien se lleva al mercado de cromos.

En este, cada usuario puede ofrecer un jugador y pedir otro a cambio, y el resto de usuarios podrán ver esta oferta y decidir si aceptarla o no.

En cualquier momento se podrá consultar este álbum digital e incluso pegar virtualmente aquellos cromos que todavía no se hayan añadido a este.

Eso sí, hay que tener en cuenta que cada uno de estos cromos pegados no se podrá luego intercambiar en el mercado.

Además, si se completa la colección virtual incluso se podrá optar a conseguir la colección completa en formato físico como recompensa.