Lo nuevo de Google recopilará aún más datos en tu móvil: "No hay nada que podamos hacer para evitarlo"

Google cuenta con una serie de aplicaciones que están preinstaladas en prácticamente todos los móviles Android. Algunas como YouTube o Calendario son de lo más utilizadas.

Sin embargo, también hay otras apps instaladas en muchos móviles y tablets Android a las que no se les da tanto uso, pero que siguen siendo útiles.

Un buen ejemplo de ello es Google Play Juegos, la aplicación de la compañía que lleva el registro de toda la información del usuario que tenga que ver con videojuegos, desde el nombre de usuario hasta el progreso que se guarda en la nube.

Además de esto, la propia aplicación cuenta con algunos minijuegos ideales para aquellos momentos en los que se quiere echar una partida rápida a cualquier cosa.

Aunque esta aplicación no está instalada como tal, suele encontrarse integrada en los ajustes de los dispositivos y ahora va a cambiar para siempre.

Google ha enviado un correo electrónico a los usuarios que informa de que sus perfiles de Google Play Games recibirán una modificación importante el próximo 23 de septiembre.

En los perfiles de los usuarios a partir de ese momento se incluirán estadísticas e hitos de los juegos a los que se haya jugado y cuyos datos están sincronizados.

De esta forma, los usuarios podrán conocer algunos de sus mejores registros en los juegos para compararlos con sus amigos y otras personas.

Sin embargo, esto tiene la contrapartida de que para obtener esta información habrá que recopilar datos, como el tiempo de juego, los juegos a los que se ha jugado y el momento en el que se ha llevado a cabo dicha actividad.

Según la compañía, los desarrolladores de los juegos también seguirán recibiendo información sobre el perfil y la actividad y podrán enviar esos datos a Google.

Como recoge Android Police, no parece haber una forma de que los usuarios elijan no participar en este cambio o que la app no recopile sus datos, por lo que es un cambio que parece inevitable.

Si no se está interesado en estas funciones, directamente, la única opción viable es la de eliminar la cuenta de Google Play Juegos, algo que se puede hacer sin necesidad de eliminar la cuenta de Google en su totalidad.