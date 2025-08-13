YouTube ya usa la IA para saber la edad de cada usuario: "puede censurar contenido e incluso pedirte que salgas de la app"

Google está utilizando la inteligencia artificial en muchas de sus plataformas, e incluso existen algunas aplicaciones, como Gemini su asistente virtual, cuyo uso se basa puramente en esta tecnología.

Desde luego, es algo que ya estamos viendo usarse en cada vez un mayor número de dispositivos y plataformas de software.

Sin embargo, la inteligencia artificial también tiene muchos usos, no de cara a los usuarios, sino a los desarrolladores.

Estos pueden implementar una gran cantidad de características que usen esta tecnología para funcionar. Es lo que sucede, por ejemplo, en las apps que analizan el estado de tus plantas, por ejemplo.

Sin embargo, también en otras apps más populares, como puede ser YouTube, la aplicación de streaming gratuita de Google.

Hace poco salió a la luz que la compañía planeaba usar la IA para determinar la edad de sus usuarios, y ahora ya está aplicando la medida de forma oficial, como parte de sus medidas para crear un entorno más seguro para los más jóvenes.

Esta estimación ya se está llevando a cabo en Estados Unidos, que tiene unas leyes de protección de datos más laxas que la Unión Europea.

La idea es que, si YouTube detecta que un usuario es menor de edad, activará automáticamente los recordatorios para que el usuario descanse, desactivará los anuncios personalizados, y mostrará advertencias de privacidad al subir un vídeo o poner un comentario.

Funciones ideales para proteger a los más pequeños, pero que se consiguen a través de una estimación de edad hecha por IA.

La compañía ha especificado que, para saber la edad de los usuarios, se basa en diferentes tipos de señales relacionadas con el comportamiento del usuario en la app.

Si esta estimación resulta ser incorrecta, corresponde al usuario demostrar que es mayor de edad, algo que podrá hacer cargando un documento personal de identificación para que Google vea si es cierto.

Esto, desde luego, no es del agrado de muchos usuarios, puesto que si el error es de Google, no debería pedirles a los usuarios acceso a documentos personales y privados para subsanarlo.

En cualquier caso, es una función que, por el momento, no se espera que cruce las fronteras del país norteamericano.