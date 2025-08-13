Google Fotos cambia para siempre: este es el nuevo diseño que hará que puedas editar las caras que reconozca fácilmente

Google Fotos es la mejor herramienta que tienes para tus imágenes Jacinto Araque El Androide Libre

Los móviles que se venden en España cada vez pueden tomar mejores fotografías y vídeos gracias a las notables mejoras que los fabricantes han hecho en este sentido.

Una mayor calidad de imagen siempre implica una mayor necesidad de espacio para almacenar los archivos en el dispositivo.

Muchas personas optan por gastar algo más de dinero e invertir en la versión del móvil que se vayan a comprar que tenga la mayor cantidad de almacenamiento posible.

Sin embargo, existen más alternativas para conseguir no quedarse nunca sin espacio de almacenamiento en el móvil, y una de ellas es utilizar un servicio de copia de seguridad como Google Fotos.

La alternativa de Google es de las mejores del mercado, y una de las grandes ventajas que tiene es que está instalada por defecto en la gran mayoría de móviles Android.

Una de las grandes ventajas de esta aplicación es que no solo sirve para almacenar fotografías, sino que también permite editarlas utilizando inteligencia artificial, crear álbumes compartidos con otros usuarios e incluso organizar las fotos automáticamente en función de las personas que salen en ella.

Esta es una de las funciones más interesantes con las que cuenta la app, y para ello requiere analizar las imágenes para determinar qué personas salen en ellas.

Ahora, Google fotos ha cambiado ligeramente su diseño para hacer que este apartado sea más fácil de editar y la información se encuentre de una manera bastante más clara.

Por una parte, habría añadido controles para editar o eliminar la imagen y el nombre de todos los usuarios que reconozca en las fotografías que haya subidas a la copia de seguridad.

De esta manera será más sencillo eliminar aquellas personas que la app puede reconocer por error debido a que salen de fondo en alguna imagen de un monumento o de un restaurante.

Nuevas opciones de Google Fotos Android Authority

Además, también permitiría elegir la imagen del usuario principal de entre las que reconozca, y se utilizaría esta información para personalizar la búsqueda de imágenes, las creaciones y los recuerdos que la aplicación muestra de forma recurrente.

Más allá de esto, a la hora de añadir imágenes a un álbum, permitiría filtrar estos entre álbumes propios o álbumes compartidos con otros usuarios, algo que cuando se tienen unos cuantos guardados puede facilitar mucho el proceso.

Por el momento estas funciones todavía no han llegado a los usuarios, sino que han sido encontradas en un análisis del código de la aplicación, por lo que se espera que dentro de poco lleguen a todos los usuarios de forma oficial.