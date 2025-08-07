HBO Max empezará a insistir a los usuarios para que no compartan cuenta compartidas: podría ser el principio del fin

Después de su llegada a España con una increíble oferta vitalicia y su posterior cambio de nombre, para volver finalmente a llamarse HBO Max, la compañía de streaming está dando bastante que hablar en España, y no solo por su subida de precio.

Es uno de los servicios de streaming disponibles en el mercado más recomendables, y con títulos de éxito tanto en películas como en series, como The Last of Us, por poner un ejemplo reciente.

En busca de la rentabilidad máxima, algunos servicios de streaming, como Netflix o Disney+, ya han tomado medidas para perseguir el uso de las cuentas compartidas.

En el caso de Netflix, incluso ha llegado a bloquear el uso si detecta que se está intentando acceder desde un sitio diferente con mucha asiduidad. La única solución es pagar un importe adicional para añadir miembros que vivan en otros lugares.

Una medida polémica, pero que la compañía no dudó en aplicar. HBO Max, por su parte, tiene habilitada esta opción para pagar el importe extra, pero no ha llegado aún a España.

Sin embargo, se trata de una norma que ya se está aplicando en otros sitios del mundo, y aunque la compañía no haya dado el paso de bloquear cuentas, podría empezar a ser más insistente con el tema.

Según recoge The Verge, JB Perette, jefe de streaming en Warner Bros, afirmó que los avisos para dejar de compartir cuenta serán más persistentes a partir del próximo mes, serán más persistentes en HBO Max.

Tal como ha comentado el ejecutivo, estos mensajes empezarán a durar más y a no poder ser cerrados hasta que acaben, de manera que sean más perceptibles y molestos para los usuarios.

Lógicamente, estos solo se enseñarían a aquellas personas que se detecte que están compartiendo su cuenta con otras personas que no vivan en su hogar.

Como alternativa, existen una serie de servicios de streaming gratuitos y totalmente legales que también pueden ser muy recomendables en caso de que se quiera acceder a más alternativas.

Por lo pronto, habrá que esperar para ver cuándo la compañía empieza a aplicar estas medidas en España, si es que acaban por llegar.