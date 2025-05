Google sorprende y da acceso gratuito a todos los usuarios a una de las funciones más espectaculares de Gemini Live

Google es una de las empresas que más se ha visto amenazada por el surgimiento de OpenAI y de ChatGPT, pero ha sabido reaccionar a tiempo con Gemini, que lleva un tiempo disponible en España. Será el núcleo de su estrategia, sustituyendo a Android.

Esto es lo que hemos podido ver de primera mano en el Google I/O que se está celebrando estos días en San Francisco y al que ha podido asistir EL ESPAÑOL - El Androide Libre.

El nuevo asistente de Google ha mostrado sus nuevas funciones, entre las cuales destacan las integradas en su nuevo plan de 249 dólares al mes. Pero también hay novedades para los usuarios que no pagan.

Hace unos meses Google se adelantaba a ChatGPT y daba acceso a todos los usuarios al modo conversacional de su IA, Gemini Live. Pero había funciones restringidas.

La opción de compartir pantalla llegaba a nuestro país en abril, y estaba activa para los usuarios de las tarifas más caras de Google One. Eso sí, los dueños de móviles Google o Samsung también tendrían acceso gratuito.

Gemini Live y Libros Alvarez del Vayo

Ahora la empresa ha confirmado que dará acceso gratuito a esta función a cualquiera que use Gemini Live no sólo en Android, sino también en el iPhone. Google no quiere dejar ni un resquicio por el que ChatGPT se pueda colar.

Esta característica, que es la más llamativa, se podrá usar en todos los móviles que tengan acceso a Gemini Live, que no son todos pero cada vez hay más. Y esto activará también la opción de cámara.

Gracias a ella, Gemini Live podrá ver lo que hay en la pantalla, y si abrimos la app de cámara, podrá decirnos qué es lo que estamos viendo, y podremos realizarle preguntas de todo tipo.

Nosotros pudimos probarlo hace unas semanas y el resultado es espectacular. Se trata de una nueva manera de usar no sólo la IA, sino también los móviles.

Gemini Live y altavoces Alvarez del Vayo

De esta forma, Google se adelanta a la idea de OpenAI de crear un dispositivo diferente del móvil en el que la IA sea la principal forma de interacción. Están poniendo el parche antes de la herida.

El despliegue está siendo gradual pero ya se está ejecutando. Para usar Gemini Live sólo hay que instalar la app de Gemini en el móvil y activar esa función.