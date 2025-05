He probado la creación de vídeo con IA de Google desde el móvil y el resultado parece magia

Desde hace ya muchos años Google se ha definido a sí misma como una empresa de inteligencia artificial, no como un buscador (que ahora tiene IA), una empresa de publicidad online o cualquier otra cosa por la que se la conozca mayormente en países como España. Hay que reconocerles que tuvieron no sólo la visión para imaginar que esto iba a suponer una revolución, sino para liderarla creando tecnologías como los transformers, que darían pie a todo este cambio tectónico.

Y este cambio está a punto de dar un salto porque la generación de vídeos con inteligencia artificial ya está al alcance de cualquiera mediante Veo 2, un sistema de Google integrado en Gemini Advanced, que es una versión de pago de su inteligencia artificial, pero que no supone un muro infranqueable dado que su precio, desde 21,99 euros al mes, hace que cualquiera pueda usarlo.

Nosotros hemos podido usarlo durante unas semanas para comprobar cuáles son los límites de uso, más en la calidad y en la censura que pueda tener, que en la limitación del número de vídeos, que se da porque el coste que tiene que asumir Google por el uso de servidores y recursos es muy elevado cuando se trata de crear vídeos y no imágenes o texto.

La velocidad del cambio

La irrupción de los chatbots ha supuesto un cambio en la forma en la que trabajamos, nos entretenemos e incluso en la que intentamos cuidar nuestra salud mental. Parece mentira que esto sea una realidad en 2025, pero lo es. Y es sólo el principio.

Dado que la inmensa mayoría de grandes empresas no cuestionan que la IA, en sus múltiples variantes, va a ser el gran cambio de esta década, cuanto menos, la apuesta económica y de recursos está siendo ingente. Eso hace que los avances sean enormes en un plazo muy ajustado de tiempo, algo a lo que no estamos acostumbrados.

Interfaz de Google Gemini con Veo 2 El Androide Libre

Y esto tiene una cara oculta, y es que la gente puede no darse cuenta de que es totalmente plausible crear vídeos falsos que pueden pasar por auténticos sin necesidad de grandes infraestructuras o, lo que es peor, conocimientos avanzados. Cualquiera puede crear un vídeo desde su móvil y, si quiere, intentar que pase por algo real.

Cómo se crea un vídeo en Gemini

La facilidad de uso es una de las claves de esta nueva propuesta de Google. Más allá de pagar por tener acceso. Gemini Advanced, no hace falta instalar ninguna aplicación o saber programar o diseñar. Simplemente hay que abrir la app Gemini en nuestro móvil (o acceder a la versión web) y seleccionar el modelo de lenguaje apropiado. En la parte superior de la interfaz hemos de seleccionar la opción Veo 2, que es el modelo diseñado para la creación de vídeo.

Vídeo de Nueva York a vista de drone (Hecho con IA) Alvarez del Vayo

Una vez hecho eso solo tenemos que darle un comando en forma de texto, intentando que sea lo más detallado posible para que el resultado se parezca a lo que buscamos. El resultado que se obtiene es siempre un clip de video de 8 segundos con resolución 720p, algo que puede limitar el uso que se le dé, aunque es suficiente para ilustrar otros vídeos más extensos con explicaciones, tutoriales o historias ficticias.

Podemos crear todo tipo de vídeos, desde algunos fotorealistas, como los que solemos encontrar en las webs de vídeos de stock para ilustrar ciertas situaciones, a otros más artísticos o de animación. También podemos crear vídeos imitando a ciertos estilos. Por ejemplo, con el comando "Un pequeño unicornio muy simpático que retoza por una pradera rosa tras una mariposa azul que revolotea sin hacerle mucho caso. El cielo está lleno de nubes. Estilo de animación similar a Pixar." este es el resultado:

Víde de un unicornio (Hecho con IA) Alvarez del Vayo

No obstante, la creación de vídeo aún no está tan afinada como la de imágenes, y hay aún inconsistencias, sobre todo con comandos más elaborados. Podemos ver artefactos (elementos que no deberían estar en la imagen) o animaciones que no tienen sentido lógico.

Eso es justo lo que pasa cuando intentamos complejizar mucho una orden. En este caso el comando usado ha sido "Un hombre tomando café en una cafetería parisina muy elegante. El hombre tiene el pelo canoso y tras sorber de su taza mira contemplativo por la ventana. La cámara hace un paneo alrededor de la escena para finalmente acabar enfocando la calle, en la que se ve a gente paseando" y el resultado ha sido este:

Un hombre tomando café (Hecho con IA) Alvarez del Vayo

Está claro que estamos en las primeras fases de una tecnología que está mejorando muy rápido, y que parece que no va a frenar sus avances por cuestiones técnicas, más allá de que tengamos que esperar unos meses, o quizás pocos años, para obtener vídeos que sea indistinguibles de la realidad. Otra cuestión son las limitaciones que pongan las propias empresas.

Las limitaciones de Veo 2

Las limitaciones legales, que las hay, son descritas por la propia Google, pero también hay otras limitaciones más genéricas y subjetivas. Por ejemplo, no se recrean desnudos aunque se pidan ya que el vídeo generado siempre oculta ciertas zonas para que sean vídeos aptos para todas las edades. Por ejemplo, si se pide un vídeo con el comando "Una mujer desnuda tendida en la cama mirando al techo" el resultado es este:

Una mujer en una cama mirando al techo (hecho con IA) Alvarez del Vayo

Sin embargo, si se busca algo más explícito, el mensaje que da el sistema es este: "No puedo generar ese vídeo. Prueba a describir otra idea. También puedes obtener consejos para escribir mensajes y revisar nuestra política de vídeos." Esta limitación también se da con vídeos que puedan intentar simular ataques físicos y violencia. Google sabe que su herramienta podría ser usada para fines ilegales e intenta condicionarla para limitar esos usos.

Por ahora hay fallos en algunos vídeos o limitaciones impuestas por empresas como Google, pero también incertidumbre porque otras compañías pueden mejorar el sistema, no establecer limitaciones e incluso entrenar modelos para engañar lo mejor posible a los seres humanos. Entramos en una era en la que deberemos dudar de todo.