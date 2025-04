Esta función poco usada de Google Maps es mucho mejor que la integrada en WhatsApp y además es más precisa

Que WhatsApp se haya convertido en la aplicación de comunicación por defecto en países como España puede ser visto como algo positivo o negativo, en función de qué se analice, pero lo que no se puede negar es que es algo muy cómodo. Es casi impensable que alguien no la use, por lo que siempre sabremos que podemos contactar con alguien, en nuestra vida personal o laboral, mediante esta app.

Es una de las mayores diferencias que hay con otras aplicaciones, como Telegram, aunque esta última esté aumentando también el número de usuarios en nuestro país. Pero WhatsApp tiene funciones que la hacen competir incluso con otras apps que no son de mensajería, como la de compartir la ubicación con nuestros contactos.

Manuel Ramírez

Google Maps es una de las pocas aplicaciones que puede rivalizar con la aplicación de Meta en cuanto a base de usuarios, dado que Google la reinstala en los móviles Android de las principales marcas (Xiaomi, Samsung, OPPO, Realme, VIVO...). Además, es lo suficientemente buena como para que los usuarios quieran usarla.

Enviando la posición

Ambas aplicaciones tienen funciones distintas, estando WhatsApp pensada para poder enviar mensajes y comunicarnos y Google Maps para saber cómo llegar a un sitio y descubrir lugares y negocios. Pero hay algunas funciones que comparten.

La más importante es la que permite compartir la ubicación con la persona que queramos. Es algo que se puede hacer en muchas apps, pero estas dos son las más importantes. WhatsApp es la app por defecto para ello, porque se usa de manera constante y es cómodo compartir esta información con alguien desde el propio chat.

La cuestión es que Google Maps también permite compartir la ubicación con cualquier usuario que tengamos en la agenda, mediante su correo de Gmail, o mediante cualquier otra app. Y al estar integrada en la propia app de navegación, la información de la ruta, o de la distancia, es mucho más precisa. En WhatsApp a veces hemos de esperar a que se actualice la posición exacta.

Por si eso fuera poco, es posible saber la cantidad de batería que le queda al móvil de nuestro contacto, pudiendo tener eso en cuenta si en algún momento dejamos de recibir la señal, o si no nos coge el teléfono cuando llamamos. También sabremos si está cargando el móvil, su hora de salida y la hora de llegada.

Para poder compartir la ubicación en Google Maps lo que hay que hacer es pulsar en el icono azul que nos marca nuestra propia posición y pulsar en Compartir Ubicación. Desde ahí podemos seleccionar la cuenta de Gmail a la que queremos enviarla. No obstante, es importante destacar que, como hemos dicho, es posible también compartir este enlace con cualquier otra app. Es decir, podemos compartir la ubicación mediante Google Maps y enviar el enlace a WhatsApp. De esta forma estará en el chat de la conversación pero usaremos el servicio de Google.

Una vez hecho eso sólo tenemos que limitar el tiempo que queremos compartir la ubicación, cambiando las horas o bien dejarla siempre activa, por si queremos saber, por ejemplo, dónde están nuestros hijos en un viaje con el colegio. Mientras esté activa tendremos un aviso dentro de Google Maps, para que nadie la active en nuestro móvil sin nuestro consentimiento.