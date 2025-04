Esta aplicación lleva los increíbles widgets de Nothing a cualquier móvil Android

Everything Widgets El Androide Libre

La personalización de Android es una de sus mayores bazas. Tener dos móviles iguales y que no lo parezcan permite darle personalidad a nuestro teléfono y hacer que sea más práctico para el día a día. En España esto es algo que se valora, aunque muchos sólo se limiten a cambiar el fondo de pantalla y, quizás, la organización de los iconos.

Pero podemos ir mucho más allá, por ejemplo en los móviles de Samsung, que tienen en Good Lock una app creada por la propia empresa que admite una personalización increíble, como vimos hace unos días. No obstante, hay cosas que se pueden hacer pero requieren de otra aplicaciones.

Un ejemplo es Everything Widgets, una aplicación que recopila widgets diseñados con la estética de Nothing y que nos habilita el poder personalizar nuestros escritorios de una manera similar a los de los modelos de la firma inglesa. Eso sí, esta aplicación no es gratuita. Cuesta 1,19 euros, siendo muy asequible si queremos dotar a nuestro móvil de una estética muy diferente a la de la mayoría de móviles.

Estos widgets se pueden usar en cualquier móvil Android, aunque para algunos deberemos dar ciertos permisos, como el de localización al del tiempo o el de acceso a archivos a los que usan fotos o archivos multimedia. Pero no es nada raro.

Tendremos más de 110 widgets categorizados en diferentes secciones, en función de su tipo. Por ejemplo, hay varios que nos sirven para mostrar ciertas fotografías, otros que nos dan acceso a botones de accesos directos como el del bluetooth o el Wifi. Esto es útil si solemos modificar mucho estos parámetros y así podemos hacerlo con un clic.

Todos los widgets están diseñados con el tono claro y rojo de Nothing OS, pero también tienen versiones en oscuro para cuando el móvil se use en ese modo. Además, el número crece con cada actualización y se pueden añadir a cualquier móvil sin tener que usar aplicaciones de terceros como KWGT.

Por otra parte, la aplicación también incluye una serie de fondos de pantalla de todo tipo, algunos de los cuales también están inspirados en los diseños de Nothing, con animales traslúcidos. Estos fondos de pantalla son gratuitos.

Para complementar el diseño se pueden comprar, o descargar gratis, algunos paquetes de iconos del propio diseñador. Es más, de forma promocional al comprar esta aplicación nos regalan uno de los packs, que podremos pedir rellenando un formulario desde la propia aplicación y demostrando que la hemos adquirido.